В Бурятии выберут Учителя года-2024

С 22 по 26 апреля в Улан-Удэ пройдет XXVIII Республиканский конкурс «Учитель года Бурятии - 2024» (18+). Это мероприятие является региональным этапом всероссийского конкурса «Учитель года России». В конкурсе принимают участие 28 учителей различных предметных областей из районов республики и г. Улан-Удэ.



- Конкурс «Учитель года» помогает продемонстрировать участникам не только профессиональные навыки, интересную творческую деятельность, но и найти новых единомышленников, расширить круг общения, получить профессиональную поддержку, - сообщили в минобрнауки РБ.



Это мероприятие состоит из трех очных туров:



- Первый тур «Учитель-профессионал» включает три конкурсных испытания: «Разговор со школьниками», «Методическая мастерская» и «Урок»;



- Второй тур «Учитель-мастер» включает два конкурсных испытания: «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года»;



- Третий тур «Учитель-наставник» включает одно конкурсное испытание – «Слово учителю»;



Конкурсное движение позволит выявить самые яркие таланты среди педагогов Республики Бурятия, повысит общий уровень педагогической культуры в республике.



Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Республики Бурятия, Бурятский республиканский институт образовательной политики, Республиканский комитет профсоюза работников образования и науки, Республиканский клуб «Учитель года Бурятии».



Оператором республиканского этапа Конкурса на протяжении многих лет является Бурятский республиканский институт образовательной политики.