Охотник из Бурятии за 5 лет добыл 125 волков

В Курумканском районе Бурятии сотрудники Бурприроднадзора провели процедуру клеймения шкур добытых волков.«Предъявление шкуры добытого волка для клеймения - обязательное условие для предоставления выплат за добытых волков. Также охотники должны собрать необходимые документы. После предъявления полного пакета документов охотники получают из республиканского бюджета 8 тысяч рублей за каждого убитого волка», - рассказали в Бурприроднадзоре.Всего охотники района предоставили 38 шкур хищников, добытых с начала года.«В 2023 году в Курумканском районе добыто 78 волков, что существенно снизило нападение хищников на домашний скот. В районе налажена работа по регулированию численности волка. Работают профессионалы охотники-волчатники. Хотелось бы отметить жителя села Курумкан Цыренжапа Доржиева, который за 5 лет добыл 125 особей», - сообщил инспектор Бурприроднадзора в Курумканском районе Никита Щадрин.В ведомстве отметили, что работа по регулированию численности волка в Бурятии идет круглый год.«Опытные охотники знают, что охота на волка является самой затратной по труду и времени. Чтобы поймать одного волка, необходимо проехать более 300 км, затратить время, топливо, приспособления охоты», - говорят в Бурприроднадзоре.Некоторые районы предусмотрели дополнительное стимулирование за поимку волка. Например, Курумканский, Баргузинский, Окинский платят по 10 тысяч рублей, Еравнинский - 8 тысяч, Кяхтинский - 5 тысяч.По данным государственного мониторинга в Бурятии в 2023 году обитали 2323 волка. За этот же год было добыто 700 особей.Фото: «Номер один»