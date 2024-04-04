Общество 04.04.2024 в 15:19
Охотник из Бурятии за 5 лет добыл 125 волков
За добычу хищника в республике предусмотрены выплаты в размере 8 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
В Курумканском районе Бурятии сотрудники Бурприроднадзора провели процедуру клеймения шкур добытых волков.
«Предъявление шкуры добытого волка для клеймения - обязательное условие для предоставления выплат за добытых волков. Также охотники должны собрать необходимые документы. После предъявления полного пакета документов охотники получают из республиканского бюджета 8 тысяч рублей за каждого убитого волка», - рассказали в Бурприроднадзоре.
Всего охотники района предоставили 38 шкур хищников, добытых с начала года.
«В 2023 году в Курумканском районе добыто 78 волков, что существенно снизило нападение хищников на домашний скот. В районе налажена работа по регулированию численности волка. Работают профессионалы охотники-волчатники. Хотелось бы отметить жителя села Курумкан Цыренжапа Доржиева, который за 5 лет добыл 125 особей», - сообщил инспектор Бурприроднадзора в Курумканском районе Никита Щадрин.
В ведомстве отметили, что работа по регулированию численности волка в Бурятии идет круглый год.
«Опытные охотники знают, что охота на волка является самой затратной по труду и времени. Чтобы поймать одного волка, необходимо проехать более 300 км, затратить время, топливо, приспособления охоты», - говорят в Бурприроднадзоре.
Некоторые районы предусмотрели дополнительное стимулирование за поимку волка. Например, Курумканский, Баргузинский, Окинский платят по 10 тысяч рублей, Еравнинский - 8 тысяч, Кяхтинский - 5 тысяч.
По данным государственного мониторинга в Бурятии в 2023 году обитали 2323 волка. За этот же год было добыто 700 особей.
Фото: «Номер один»
«Предъявление шкуры добытого волка для клеймения - обязательное условие для предоставления выплат за добытых волков. Также охотники должны собрать необходимые документы. После предъявления полного пакета документов охотники получают из республиканского бюджета 8 тысяч рублей за каждого убитого волка», - рассказали в Бурприроднадзоре.
Всего охотники района предоставили 38 шкур хищников, добытых с начала года.
«В 2023 году в Курумканском районе добыто 78 волков, что существенно снизило нападение хищников на домашний скот. В районе налажена работа по регулированию численности волка. Работают профессионалы охотники-волчатники. Хотелось бы отметить жителя села Курумкан Цыренжапа Доржиева, который за 5 лет добыл 125 особей», - сообщил инспектор Бурприроднадзора в Курумканском районе Никита Щадрин.
В ведомстве отметили, что работа по регулированию численности волка в Бурятии идет круглый год.
«Опытные охотники знают, что охота на волка является самой затратной по труду и времени. Чтобы поймать одного волка, необходимо проехать более 300 км, затратить время, топливо, приспособления охоты», - говорят в Бурприроднадзоре.
Некоторые районы предусмотрели дополнительное стимулирование за поимку волка. Например, Курумканский, Баргузинский, Окинский платят по 10 тысяч рублей, Еравнинский - 8 тысяч, Кяхтинский - 5 тысяч.
По данным государственного мониторинга в Бурятии в 2023 году обитали 2323 волка. За этот же год было добыто 700 особей.
Фото: «Номер один»