Общество 04.04.2024 в 15:19

Охотник из Бурятии за 5 лет добыл 125 волков

За добычу хищника в республике предусмотрены выплаты в размере 8 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Охотник из Бурятии за 5 лет добыл 125 волков
В Курумканском районе Бурятии сотрудники Бурприроднадзора провели процедуру клеймения шкур добытых волков.

«Предъявление шкуры добытого волка для клеймения - обязательное условие для предоставления выплат за добытых волков. Также охотники должны собрать необходимые документы. После предъявления полного пакета документов охотники получают из республиканского бюджета 8 тысяч рублей за каждого убитого волка», - рассказали в Бурприроднадзоре.

Всего охотники района предоставили 38 шкур хищников, добытых с начала года.

«В 2023 году в Курумканском районе добыто 78 волков, что существенно снизило нападение хищников на домашний скот. В районе налажена работа по регулированию численности волка. Работают профессионалы охотники-волчатники. Хотелось бы отметить жителя села Курумкан Цыренжапа Доржиева, который за 5 лет добыл 125 особей», - сообщил инспектор Бурприроднадзора в Курумканском районе Никита Щадрин.

В ведомстве отметили, что работа по регулированию численности волка в Бурятии идет круглый год.

«Опытные охотники знают, что охота на волка является самой затратной по труду и времени. Чтобы поймать одного волка, необходимо проехать более 300 км, затратить время, топливо, приспособления охоты», - говорят в Бурприроднадзоре.

Некоторые районы предусмотрели дополнительное стимулирование за поимку волка. Например, Курумканский, Баргузинский, Окинский платят по 10 тысяч рублей, Еравнинский - 8 тысяч, Кяхтинский - 5 тысяч.

По данным государственного мониторинга в Бурятии в 2023 году обитали 2323 волка. За этот же год было добыто 700 особей.

Фото: «Номер один»
Теги
охота волк

Все новости

В Улан-Удэ бесследно исчезла пожилая женщина, страдающая деменцией
04.04.2024 в 16:32
Фонд защитника Отечества учредил конкурс в память о героях СВО
04.04.2024 в 16:18
Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали за порчу земель
04.04.2024 в 16:08
Жителей Бурятии приглашают на «Вечер романсов»
04.04.2024 в 15:55
Забытая сумка с обувью наделала переполох в центре Улан-Удэ
04.04.2024 в 15:29
Охотник из Бурятии за 5 лет добыл 125 волков
04.04.2024 в 15:19
С апреля во всех регионах России начнут проводить День собственника
04.04.2024 в 15:08
В Бурятии выберут Учителя года-2024
04.04.2024 в 14:47
В Бурятии потушили оба лесных пожара
04.04.2024 в 14:46
Михаил Мишустин: В экономику и соцсферу Дальнего Востока в 2023 году вложено более 3 трлн рублей
04.04.2024 в 14:26
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
Фонд защитника Отечества учредил конкурс в память о героях СВО
На конкурс можно прислать эссе, стихотворение, или видеоэкскурсию
04.04.2024 в 16:18
С апреля во всех регионах России начнут проводить День собственника
В этот период управляшки должны отчитаться перед собственниками жилых домов
04.04.2024 в 15:08
В Бурятии выберут Учителя года-2024
Конкурс поможет участникам обрести новые профессиональные навыки и найти единомышленников
04.04.2024 в 14:47
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В республике ожидаются дождь, снег и сильный ветер
04.04.2024 в 14:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru