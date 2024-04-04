С апреля во всех регионах России начнут проводить День собственника

Каждый год во втором квартале в России проходят общие собрания собственников (ОСС) многоквартирных домов. На собрание выносят различные вопросы, в том числе рассмотрение отчета об управлении домом.



Также в этот период с 13 апреля по 13 июня во всех регионах РФ проводится проект День собственника. В этот период управляющие организации — участники проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ. Собственники смогут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ в удобное время.



«Мы уже давно работаем над тем, чтобы объединить и активизировать собственников, дать им все инструменты для управления своим домом. Очень важно напомнить собственникам недвижимости в многоквартирных домах, что именно они сообща должны голосовать за решения, которые повысят комфорт жизни в доме. Для привлечения внимания собственников при поддержке минцифры России будет реализована масштабная информационная кампания. А для помощи управляющим организациям Оператором системы будет регулярно обновляться информация о ходе голосования и наборе кворума», — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.



По данным ГИС ЖКХ, в прошлом году было проведено всего 272 000 собраний, при том, что в стране 952 000 многоквартирных дома, а обязанность проведения собрания собственников, согласно Жилищному кодексу, лежит на самих собственниках.



Собственники квартир в домах, в которых управляющие организации проведут электронные голосования в рамках Дня собственника, получат письмо от Госуслуг. Так они не пропустят начало голосования и смогут скачать приложение Госуслуги.Дом, если ещё этого не сделали.

Скачав приложение, собственник дома в котором проходит голосование, сможет ознакомиться с повесткой и приложенными материалами, а в даты проведения собрания проголосовать за выбранное решение. Срок проведения собрания может составлять от 7 до 60 дней.

Система подсчитает голоса автоматически на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений. Результаты голосования пользователь также сможет увидеть в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ. А протоколы по итогам прошедшего собрания также придут собственникам в рассылке Госуслуг.



Приложение Госуслуги.Дом создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»), доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.





Фото: Лого конкурса