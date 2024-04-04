Общество 04.04.2024 в 16:18

Фонд защитника Отечества учредил конкурс в память о героях СВО

На конкурс можно прислать эссе, стихотворение, или видеоэкскурсию
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Фонд защитника Отечества учредил конкурс в память о героях СВО

Фонд «Защитники Отечества» дал старт Всероссийскому конкурсу творческих работ «Памяти героев верны!» (возрастное ограничение 6+). Работы фонд принимает с 3 апреля по 7 июля 2024 года. Цель конкурса – сохранить память о героях и событиях специальной военной операции, воспитать у подрастающего поколения уважение к участникам СВО и чувства гордости за Родину.

Все желающие могут присылать в адрес конкурсной комиссии работы по следующим номинациям: 
– «Эссе на темы «Я в сердце бережно храню» и «Семья героя»;
– «Рассказ, посвященный событиям специальной военной операции»;
– «Авторское стихотворение/песня/фотография/рисунок/плакат»;
– «Видеоэкскурсия, посвященная участникам и/или событиям специальной военной операции» – спецноминация от Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых», партнера конкурса.

Возрастные группы участников: 7–13 лет, 14–17 лет, 18–35 лет, 36 лет и старше.

Итоги конкурса будут подведены в начале ноября 2024 года. Церемония награждения победителей и призеров второго Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!» состоится в декабре. 

Ознакомиться с требованиями конкурса, скачать положения и формы необходимых документов можно на официальном сайте проекта – http://memoryfondzo.ru


Возрастное ограничение 6+


Фото: лого конкурса

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