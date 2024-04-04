Общество 04.04.2024 в 17:03

ВСЖД обеспечивает безопасность Транссиба от камнепадов со скал

Убирать опасные камни со скал будут промышленные альпинисты
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Текст: Андрей Константинов
ВСЖД обеспечивает безопасность Транссиба от камнепадов со скал
Восточно-Сибирская железная дорога готовится обеспечить безопасный пропуск поездов на участках, где магистраль проходит у подножия скал. В текущем году промышленные альпинисты спустят со скал камни, которые представляют опасность, общим объемом более 2 тыс кубометров.

ВСЖД выделила на эти работы свыше 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе магистрали.

Профилактические мероприятия ежегодно ведутся там, где камнепады могут помешать бесперебойной работе Транссиба. Всего на ВСЖД насчитывается 190 таких участков пути. Причем, наиболее протяженные из них находятся на Кругобайкальской железной дороге.

Работы выполняют только промышленные альпинисты, которые спускают потенциально опасные камни с высоты без применения взрывчатки. Кроме того, на опасных участках скал монтируется специальное сетчатое покрытие. Оно защищает железную дорогу от возможного падения камней на рельсы.

Фото: company.rzd.ru
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