Общество 04.04.2024 в 17:56

В Улан-Удэ осудили клептомана

Молодой человек воровал в магазинах одежду

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ осудили клептомана

Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Улан-Удэ. Парень воровал одежду в разных магазинах. В одном он украл кеды, в другом – куртку, в третьем – толстовку, джинсовку и брюки.

Так, в июле 2023 года в дневное время улан-удэнец в одном из магазинов надел на себя кеды стоимостью 3832 рубля и ушел в них, не оплатив товар.

В этот же день в другом магазине парень украл куртку стоимостью 775 рублей. Воришка снял антикражные магниты, а куртку спрятал в рюкзак. После этого он спокойно покинул магазин.

Присвоив кеды и куртку, паренек решил продолжить обновлять свой гардероб. Для этого он направился в третий магазин, где «присмотрел» себе толстовку по 470 рублей, брюки за 344 рубля и джинсовку стоимостью 806 рублей. Вещи он также положил в свой рюкзак. Однако на выходе воришку задержали сотрудники охраны.

Отметим, ранее парень был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) и отбыл административное наказание в виде административного ареста на двое суток.

Советский районный суд квалифицировал действия парня по ст. 158.1 УК РФ как мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, а также по ч. 3 ст. 30 - ст. 158.1 УК РФ, как покушение на мелкое хищение чужого имущества.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал молодой возраст, отсутствие судимости, положительную характеристику, болезненное состояние здоровья близкого родственника, за которым обвиняемый осуществляет уход, и то, что подсудимый вину в совершении преступлений полностью признал, раскаялся, в ходе предварительного расследования дал показания об обстоятельствах совершенных преступлений, выдал похищенное имущество.

Суд назначил улан-удэнцу наказание в виде ограничения свободы на срок два года.


Фото: "Номер один"

 

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суд воровство кража

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