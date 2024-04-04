В Улан-Удэ осудили лже-водителя

Улан-удэнец решил незаконным способом стать автомобилистом. Мужчина нашел объявление о «помощи» в получении прав, списался в мессенджере с посредником и приобрел водительское удостоверение на управление сразу несколькими транспортными средствами.

Посредством мессенджера «WhatsApp» мужчина договорился о приобретении поддельного водительского удостоверения за 45 000 рублей. Далее горожанин перевел посреднику денежные средства в размере 22 500 рублей, а позже аналогичным образом перевел и оставшуюся сумму.

После этого в начале декабря 2022 года мужчина получил посылку, в которой находилось водительское удостоверение, предоставляющее право на управление транспортными средствами категорий «В, B1, С, С1, М».

Действия горожанина органы дознания квалифицировали по ч. 3 ст. 327 УК РФ, как приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал то, что подсудимый явился с повинной, а также болезненное состояние его здоровья.

Советский районный суд признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок три месяца.



Фото: "Номер один"