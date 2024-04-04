Общество 04.04.2024 в 18:49

В Улан-Удэ осудили лже-водителя

Мужчина приобрел поддельные водительские права

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ осудили лже-водителя

Улан-удэнец решил незаконным способом стать автомобилистом. Мужчина нашел объявление о «помощи» в получении прав, списался в мессенджере с посредником и приобрел водительское удостоверение на управление сразу несколькими транспортными средствами.

Посредством мессенджера «WhatsApp» мужчина договорился о приобретении поддельного водительского удостоверения за 45 000 рублей. Далее горожанин перевел посреднику денежные средства в размере 22 500 рублей, а позже аналогичным образом перевел и оставшуюся сумму.

После этого в начале декабря 2022 года мужчина получил посылку, в которой находилось водительское удостоверение, предоставляющее право на управление транспортными средствами категорий «В, B1, С, С1, М».

Действия горожанина органы дознания квалифицировали по ч. 3 ст. 327 УК РФ, как приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал то, что подсудимый явился с повинной, а также болезненное состояние его здоровья.

Советский районный суд признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок три месяца.

 
Фото: "Номер один"

Теги
суд водительские права подделка

Все новости

В Улан-Удэ осудили лже-водителя
04.04.2024 в 18:49
В Улан-Удэ осудили клептомана
04.04.2024 в 17:56
В сентябре выйдет в прокат фильм «9 секунд» о подвиге героя России Алдара Цыденжапова
04.04.2024 в 17:38
В Улан-Удэ открылась выставка картин о весне
04.04.2024 в 17:22
ВСЖД обеспечивает безопасность Транссиба от камнепадов со скал
04.04.2024 в 17:03
Одну из главных проезжих дорог Улан-Удэ отремонтируют в этом году
04.04.2024 в 16:51
В Бурятии юный мотоциклист без прав и шлема врезался в забор
04.04.2024 в 16:48
В Улан-Удэ бесследно исчезла пожилая женщина, страдающая деменцией
04.04.2024 в 16:32
Фонд защитника Отечества учредил конкурс в память о героях СВО
04.04.2024 в 16:18
Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали за порчу земель
04.04.2024 в 16:08
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ осудили клептомана

Молодой человек воровал в магазинах одежду

04.04.2024 в 17:56
ВСЖД обеспечивает безопасность Транссиба от камнепадов со скал
Убирать опасные камни со скал будут промышленные альпинисты
04.04.2024 в 17:03
Одну из главных проезжих дорог Улан-Удэ отремонтируют в этом году
Это участок дороги от ул. Сахьяновой до остановки «Товары Бурятии»
04.04.2024 в 16:51
Фонд защитника Отечества учредил конкурс в память о героях СВО
На конкурс можно прислать эссе, стихотворение, или видеоэкскурсию
04.04.2024 в 16:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru