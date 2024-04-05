Забывчивому пассажиру аэропорта Улан-Удэ вернули барсетку с деньгами

Сегодня на досмотре в аэропорту Улан-Удэ» один из пассажиров забыл барсетку с деньгами. Как рассказал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, сотрудники воздушной гавани, действуя строго по инструкции, вызвали полицию и после составления акта положили барсетку в камеру хранения.Её владелец объявился только через час.«Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои вещи на досмотре! В случае если всё-таки такое произошло, вы можете обратиться в камеру хранения аэропорта. В камеру хранения передаются все вещи, найденные в аэропорту», - обратился к пассажирам Дмитрий Гармаев.Фото: «Номер один»