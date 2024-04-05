Рейс из Улан-Удэ до Ольхона становится все более популярным

Один из самых популярных рейсов среди жителей Бурятии - это рейс до острова Ольхон. Всего за 40 минут можно добраться до одного из самых красивых мест на Байкале. Рейс Улан-Удэ-Хужир выполняет авиакомпания "Аврора" три раза в неделю - в понедельник, пятницу и воскресенье, в 09.00.

И в эти же дни осуществляется обратный вылет из Хужира в 10.20. С мая количество рейсов в неделю будет увеличено до пяти.



- Рейс Улан-Удэ -Хужир (остров Ольхон) - супер популярный рейс, связывающий авиарейсом самый большой остров Байкала с материком.В апреле рейс выполняется 3 раза в неделю, в мае планируется увеличение рейсов до 5 рейсов, а уже в июне ежедневный рейс! Сегодня рейс как всегда полный. Покупайте билеты заранее! , - сообщил директор улан-удэнского аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев.



Стоимость билета по направлению Улан-Удэ-Хужир составляет 1035 руб. в одну сторону.

Подробно ознакомиться с датами вылетов можно на сайте авиакомпании.

Фото: Номер один