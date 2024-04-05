Общество 05.04.2024 в 09:47
В Бурятии будет круглосуточно дежурить вертолет МЧС
С его помощью будут следить за пожарной обстановкой в лесах
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прибыл вертолет Ми-8 МЧС России.
«Вертолет будет вести круглосуточное дежурство на территории Бурятии для принятия оперативных мер по защите населённых пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков», - сообщили в МЧС.
Напомним, первые в этом году лесные пожары в республике зарегистрировали 31 марта. Возгорания произошли в лесах Иволгинского и Xopинcкoго районов из-за перехода огня c других земель.
Фото: МЧС
«Вертолет будет вести круглосуточное дежурство на территории Бурятии для принятия оперативных мер по защите населённых пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков», - сообщили в МЧС.
Напомним, первые в этом году лесные пожары в республике зарегистрировали 31 марта. Возгорания произошли в лесах Иволгинского и Xopинcкoго районов из-за перехода огня c других земель.
Фото: МЧС
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