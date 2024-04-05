В Бурятии будет круглосуточно дежурить вертолет МЧС

В Улан-Удэ прибыл вертолет Ми-8 МЧС России.«Вертолет будет вести круглосуточное дежурство на территории Бурятии для принятия оперативных мер по защите населённых пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков», - сообщили в МЧС.Напомним, первые в этом году лесные пожары в республике зарегистрировали 31 марта. Возгорания произошли в лесах Иволгинского и Xopинcкoго районов из-за перехода огня c других земель.Фото: МЧС