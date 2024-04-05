Общество 05.04.2024 в 09:45

В Бурятии начался сезон клещей

Горожан призывают ставить прививки против энцефалита
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В Бурятии начался сезон клещей

В Бурятии начался сезон клещей. С потеплением насекомые проявляют активность и возрастают риски заражения клещевым энцефалитом в городских лесах и парках. Горожан призывают быть бдительными и ставить прививки. 

- Самая лучшая и эффективная защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Прививку можно делать в любое время года. Пройти вакцинацию можно в медицинских организациях по месту жительства, - предупредили горожан.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в приемное отделение филиала Республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Загородная, 56.

Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лаборатории:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» по ул. Ключевская, 45б.

- Республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.

Клещевой энцефалит – это специфическое вирусное воспаление мозга с одновременным поражением центральной и периферической нервной системы.

Симптомы болезни - повышенная температура, головная боль, слабость. Вас должны насторожить такие симптомы, если вы недавно посещали лес. Раннее обращение к врачу очень важно.

Находясь в лесу, в поле или даже на дачном участке надо регулярно осматривать себя и одежду на предмет клещей. 


Фото: Роспотребнадзор

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