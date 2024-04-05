Еще шесть проектов из Бурятии стали призерами федерального конкурса "ПРО ТУРИЗМ"
Как ранее сообщал "Номер один", два проекта из Баргузинского района стали призерами федерального туристского конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района – ПРО-Туризм».
Стало известно еще о шести проектах из Бурятии, получивших награду в этом конкурсе. Информацией поделились в минтуризма Бурятии.
В возрастной категории от 10 до 13 лет:
- В номинации «Гастрономический туризм» - Вячеслав Пилюгин - 2 место, проект «Туристический маршрут «Рыбное наслаждение» (о нем писали ранее).
- В номинации «Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм» - Андрей Поспелов - 2 место, проект «Организация событийного туризма в поселении «Новоселенгинское».
- В номинации «История страны, история народов - этнографический туризм» - Егоров Давид - 3 место, проект «Верхнеудинск - Улан-Удэ: путешествие по старому городу».
В возрастной категории от 36 лет и старше:
- В номинации «История страны, история народов - этнографический туризм» - Лилия Бадмаринчинова - 1 место, проект «Этнотур «Дорогами и тропами предков: путешествие в мир истории семейских Бурятии».
- В номинации «Маршруты традиционных и религиозных культовых мест» - Оюна Григорьева - 1 место, проект «Дневник краеведа как форма организации краеведческой деятельности».
- В номинации «Видеоролик ПРО — туризм» - Оксана Шелковникова - 1 место, проект «Тоонто нютаг» (о ней писали ранее).
- В номинации «Туристический путеводитель будущего» - Юрий Битуев - 1 место, проект «Виртуальное знакомство с историей, культурой и природой солнечной Бурятии».
- В номинации «Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм» - Алима Балданова и Лада Дымпилова - 3 место, проект «Семейный фестиваль в дни освящения статуи божества Арьяа-Баала».
Поздравляем всех победителей!
Фото: минобрнауки РБ