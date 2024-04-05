Жители Бурятии могут принять участие в акции «Семь добрых слов»

Жителей Бурятии приглашают принять участие в акции «Семь добрых слов» (возрастное ограничение 0+). Акция проводится по всей стране и уже собрала более 100 тысяч слов.

Участники со всей России активно делятся словами добра и теплоты. Всероссийская акция «Семь добрых слов» призвана поддержать семейные ценности, формирование положительного образа многодетных семей.

- С первых дней запуска акции «Семь добрых слов» мы столкнулись с потрясающим откликом со стороны участников со всей России. На сегодняшний день акция собрала уже более 100 000 слов, став ярким свидетельством, как идеи доброты и семейных ценностей объединяют тысячи голосов. Такой отклик ясно показывает, что любовь и человечность, которые лежат в основе акции, находят глубокий резонанс в сердцах людей по всей России. Особую гордость вызывает тот факт, что проект возник в среде многодетных семей, которые не только поддерживают друг друга, но и вдохновляют всё общество в стремлении к созиданию и заботе. Это еще раз подтверждает, что в современном мире добро и семейные ценности не теряют своей актуальности, но становятся все более важными и значимыми, — прокомментировала Наталья Карпович, руководитель Объединения многодетных семей г. Москвы, руководитель проекта Многодетная Россия.



В акции «Семь добрых слов» детей и взрослых объединяет идея доброты и традиционных семейных ценностей.

Любой участник может прислать семь слов о добре, любви, семье и общечеловеческих ценностях через форму на сайте «Многодетной России» до 30 мая 2024 года.



По итогам акции будет создано «Облако добра» — графический символ, сформированный из самых популярных слов, которые прислали участники. Кроме того, организаторы планируют сделать отдельные изображения для каждого региона, откуда поступят заявки. Символ «Облако добра» продемонстрируют на Форуме многодетных семей «Многодетная Россия» в Москве в июне 2024 года.



Вписать добрые слова в историю Года семьи можно по ссылке https://многодетные-семьи.рф/semslov

Организаторы акции Фонд поддержки детей и РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».





Возрастное ограничение 0+