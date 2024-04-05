В Улан-Удэ трамваи пустят в сотые кварталы и в сторону спиртзавода

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в интервью телекомпании «Тивиком» 4 апреля рассказал, как будет развиваться улан-удэнский трамвай в ближайшие годы.- Надо сказать спасибо предыдущим поколениям, которые создали трамвайное кольцо в Улан-Удэ и смогли его сохранить. Наша задача - развивать его дальше, чем мы и занимаемся. В мастер-плане Улан-Удэ предусмотрено развитие трамвая, и работа в этом направлении ведется. Например, недавнее приобретение двух трамваев «Богатырь» — это как раз-таки уже реализация мастер-плана, - сказал мэр.В мастер-план улан-удэнской агломерации заложено строительство новых трамвайных веток и депо.- Они будут проложены в юго-восточном и юго-западном направлениях. Мы уже резервируем земельные участки для строительства. Решается, сколько подвижного состава приобрести, чтобы обеспечить движение по новым городским маршрутам. Это в том числе сотые кварталы, 102, 103, 105, 113 и т.д. Закрепили землю за ТРЦ «Мед» для возможного строительства там нового трамвайного депо. Ну, а юго-восточное направление – через «Почтовку» в сторону спиртзавода. Согласно мастер-плана, это должно быть сделано до 2030-2035 года, - пояснил мэр в интервью.Также есть планы по строительству новой трамвайной ветки в сторону авиазавода.- Считаю, что вокруг транспортной обеспеченности развивать жилищное строительство — это правильное дело. Люди должны из дома выйти и на комфортном безопасном транспорте доехать в ту точку, куда им надо. Поэтому наша задача вокруг трамвайного кольца создавать экономику, рабочие места и возможность для комфортного проживания, - подчеркнул Игорь Шутенков.Улан-удэнский трамвай пользуется популярностью у горожан. Но и затраты на содержание такого муниципального транспорта соответствующие.- Когда мы говорим, что купили трамвайный вагон за столько-то миллионов рублей, кто-то, может и спросит: зачем такие деньги тратить? Но, когда объясняем, что он будет ездить 20-25 лет и перевозить огромное количество пассажиров, то приходит четкое понимание, что он окупается. Да, единовременные вложения дорогие, но они того стоят. Когда-то эти расходы казались просто нашими «хотелками», но мы смогли вынести эти намерения на уровень федерального правительства и найти поддержку, - заключил мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ