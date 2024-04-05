Учителем года в Улан-Удэ стала Надежда Двойнишникова

Накануне в столице Бурятии в Городском Дворце детского юношеского творчества состоялся финал муниципального этапа республиканского конкурса «Учитель года-2024». Лучшего учителя выберут в каждом муниципальном образовании республики, а потом они встретятся в финале конкурса с 22 по 26 апреля в Улан-Удэ.

За право стать учителем года в Улан-Удэ соревновались 12 педагогов из разных школ города. Во время конкурса они провели открытые уроки и показали свое педагогическое мастерство.

По итогам всех конкурсных испытаний Гран-при финала взяла Надежда Двойнишникова, учитель истории и обществознания гимназии №14.

Первое место заняла Анна Тибакумова, учитель начальных классов школа №8, второе – Екатерина Рубцова, учитель русского языка и литературы гимназии № 59, третье – Елена Храмкова, учитель начальных классов лицея №27.

– Более 30 лет проводится конкурс «Учитель года». За этот период уже сотни участников – это та база, та основа, на которой держится и развивается наша система образования. Конкурс у нас молодеет. Стаж работы наших сегодняшних участников – от 4 до 20 лет, – сказала Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Все участники конкурса получили благодарственные письма и дипломы.



– Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А вдвойне плох тот, кто боится. К участию в этом конкурсе я шла, наверное, больше 20 лет. Сначала мне казалось, что я слишком молода, неопытна, а потом наоборот, что этот конкурс удел юных и дерзких, а я уже не такая, – рассказала Надежда Двойнишникова, поблагодарив всех, кто поддерживал ее на конкурсе.





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