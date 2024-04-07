ТГК-14 попала на большие деньги из-за шлака

Кучи золы и шлака, которые возникли благодаря ТГК-14, уже давно тревожат и рядовых улан-удэнцев, и местные власти. Однако до сих пор тепловой монополист спокойно и безнаказанно наблюдал за тем, как эти отходы отравляют окружающую среду и живущих неподалеку жителей. Но недавно компания получила серьезный удар, и теперь ее золошлаковая безнаказанность осталась в прошлом.В прошлом году «Номер один» писал о проблеме жителей микрорайона Исток, которые вынуждены соседствовать с кучами золы и шлака. Стоит ли говорить, что такое соседство людей, мягко говоря, не радовало?- Два года назад здесь было нормально. У школы есть своя котельная, шлак сыпали, но немного. А сейчас возят отовсюду, даже из других микрорайонов. Привозят и днем, и ночью. У меня папа - астматик, ему дышать стало тяжело из-за этого шлака. Когда дует ветер, нам просто нечем дышать. Мы на улице даже не можем повесить белье сушиться - оно становится черным. На окнах сажа, машины тоже быстро покрываются сажей. И мы всем этим дышим. Привозят и мусор, и даже ассенизаторские машины сливались тут, - рассказывала местная жительница Оюна Ринчинова.Жители Истока недоумевали, кто дал разрешение организовать полигон прямо в поселке?- Как так можно, чтобы прямо в середине поселка сделать шлакоотвал. Вчера был ветер, и все разлеталось. Шлак ведь выделяет пары радиационные, дышать этим очень вредно. У меня уже второй месяц кашель не проходит. После ковида иммунитет слабый, а тут еще это. Огород сажать бесполезно: у капусты все листья черные, у клубники ягода забита пылью. Неужели другой земли нет, тут ведь полно пустырей, - возмущалась Гэрэлма Батуева.Как нетрудно догадаться, арендатором земельного участка является ТГК-14. Как выяснилось, земельный участок находится в пользовании компании на основании договора аренды с министерством имущественных и земельных отношений.ТГК-14 использует территорию для временного размещения золошлаковых отходов с котельных поселка Аэропорт, Техзоны (улица Покровская, 33а) и поселка Заречный.Позже стало известно, что ТГК-14 получила представление прокуратуры за нарушение правил складирования отходов. Но к какому-то ощутимому жителями результату это не привело. О чем на одной из сессий Народного Хурала поведал депутат Олег Бадлуев. По его словам, ТГК-14 получила в аренду огромный участок, на котором складирует шлак. Размер этих отходов – три футбольных поля по площади и три этажа в высоту. Осложняет ситуацию то, что рядом находятся жилые дома, школа и детский сад.- Люди не могут даже открыть окна, поэтому я прошу обратить внимание на этот вопрос, - говорил парламентарий.Он рассказал, что ранее ТГК-14 обещала вывезти отходы после окончания предыдущего отопительного сезона. Но воз и ныне там.Видимо, силовики устали грозить монополисту пальчиком и убеждать перестать травить почву и людей. Как и от наглости тепловой компании, которая, несмотря на общественный резонанс, представления прокуратуры, возмущения депутатов, просто игнорирует всех и вся, продолжая свое грязное дело. И получать миллиардные прибыли.На один из участков, где хранятся золошлаковые отходы, в один момент пожаловала прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ, специалисты Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу». Их целью было проверить, как соблюдается экологическое законодательство.Выяснилось, что этот участок предоставлен ТГК-14 администрацией города для… рекультивации с использованием золошлаковых отходов. Судя по всему, здесь когда-то был глиняный карьер. Проект его рекультивации разработан еще в 2007 - 2008 гг.«Участок складирования золошлаковых отходов представляет собой овраг, образовавшийся на месте отработанного глиняного карьера <...>. Глубина оврага колеблется от 6,58 метра до 5,68 метра, ширина по верху от 190 метров до 198 метров, по днищу от 130 метров до 102 метров. При визуальном осмотре установлено, что по глубине овраг заполнен примерно на 85 - 90%», - говорят результаты исследования.То есть зола и шлак в данном случае должны были сыграть положительную роль – заполнить овраг, тем самым ликвидировав природный ущерб. Но для этого недостаточно просто высыпать золу в яму. Нужен был целый ряд рекультивационных мероприятий, на которые ТГК-14 благополучно положила… свое равнодушие и жадность.В итоге прокуратура взяла результаты проверки золоотвала и отправилась в суд. Поначалу прокурор Железнодорожного района требовал от ТГК-14 (точнее, от филиала «Улан-Удэнского энергетического комплекса) заплатить 977 тыс. рублей материального ущерба. Однако, пока суд да дело, требования увеличились до 5 млн 592 тыс. рублей. И суд первой инстанции полностью удовлетворил этот иск.Конечно, ТГК-14, которая судится даже с бабушками за 10 тыс. рублей «коммуналки», бросилась опротестовывать это решение. В своей жалобе юрист компании привел целый ворох аргументов. Мол, ТГК-14 никто не уведомил о проведении проверки, никто не снимал на видео, как берут пробы, никто не направил монополисту акт по окончании обследования. Дескать, «контрольное мероприятие проведено с грубым нарушением требований закона и влечет недействительность результатов проверки».Не согласился юрист и с методикой исчисления ущерба. Более того: «Выводы экспертиз не содержат указания на то, что отобранные пробы являются отходами. Плодородных почв или просто почв на всем участке отработанного карьера не имелось. Выявление Управлением в результате отбора проб за границами земельного участка веществ, которые содержатся в составе отхода, не может являться достаточным основанием для вывода о причинении вреда почве в результате действий ответчика. Полагает, что по уточненным исковым требованиям ПАО «ТГК-14» не является надлежащим ответчиком, поскольку не должно нести ответственность за состояние земельного участка без указания кадастрового номера…».В общем, представители компании, заработавшей в прошлом году на потребителях порядка 1,5 млрд рублей, из кожи вон лезли, чтобы не платить за опасные отходы и их последствия. Если бы у них получилось, то, думается, таких куч в Улан-Удэ в скором времени стало бы еще больше. Ведь это выгодно. А кому какое дело до безопасности и здоровья людей?Но Верховный суд Бурятии оказался столь же категоричен, как и Железнодорожный суд. Решение первой инстанции осталось без изменения. И ТГК-14 придется серьезно раскошелиться.А теперь вспомним, что золу и шлак ТГК-14 складирует не на одном участке. И теперь выходит, что компании нужно либо быстро ликвидировать созданный ею ущерб, либо высока вероятность, что за этим решением последуют другие.Судя по всему, времена, когда монополиста с многомиллиардными оборотами наказывали штрафом в 10 тыс. рублей, прошли. А значит, нужно либо уважать интересы жителей республики, либо платить по счетам. Впрочем, есть и третий вариант - уйти из республики и дать место более добросовестным коммунальщикам.Фото: «Номер один»