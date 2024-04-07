Санкции перекраивают рынок лифтов в Бурятии

Город Улан-Удэ это не только политический, экономический, транспортный, культурный и так далее центр региона. Улан-Удэ – это еще и лифтовая столица Бурятии. Их здесь больше, чем где бы то ни было в регионе. Ставка города на возведение высотных жилых домов приводит к увеличению количества этих подъемных приспособлений. Ведь мало кому хочется карабкаться на 20-й этаж на своих двоих. Как оказалось, в связи с геополитической ситуацией возникли некие загвоздки с поставкой этого оборудования. Что происходит в данной сфере, расскажет «Номер один».1 января 2024 года в республике на официальной регистрации стояло 687 лифтов. В начале прошлого года их было 669. Годовой прирост составил 2,7%. Ближе к концу I квартала текущего года зарегистрированных лифтов в республике стало уже 696: 626 - пассажирских, 23 - грузовых, а остальные - больничные.На долю столицы республики приходится 680 лифтов. Интересно, что на лифты в жилых домах приходится около половины. Оставшаяся половина работает в различных административных и коммерческих зданиях Улан-Удэ.- По общему количеству лифтов после г. Улан-Удэ второе место занимает г. Северобайкальск с шестью лифтами. Третье место занимает Селенгинский район с пятью лифтами, - рассказал «Номер один» Степан Лархаев, замруководителя Забайкальского управления Ростехнадзора.В марте текущего года в одном коммерческом лифте в Улан-Удэ произошел инцидент, который привел к экстренной остановке работы подъемника. Местом происшествия, как все знают, стал ТЦ «Форум» на улице Ленина. Мы расскажем, что там случилось.Посетителей здания обслуживает лифт производства китайской фирмы Shenyang Sanyo Elevator Co. LTD. Обрывов тросов, которые удерживают лифт, к счастью, в ТЦ не произошло. Однако слетел вспомогательный тросик с отводного ролика закрывания дверей шахты панорамного лифта.Причиной этого стало то, что в момент закрывания дверей шахты какой-то наглый посетитель решил, видимо, зайти в кабину лифта. Или выйти? В общем, мужчина силой остановил закрывающиеся двери шахты.Это вызвало раскачивание груза, закрепленного на тросике закрывания дверей. Затем этот груз - до того он раскачался - зацепился за движущуюся кабину, и двери шахты дернулись. После этого штатно сработали дверные выключатели безопасности, и кабина лифта остановилась. На место прибыли специалисты, разобрались со случившимся и потом подъемник продолжил работать в обычном режиме.Среди жилых многоэтажек столицы Бурятии в настоящее время есть шесть, которые оснащены суперлифтами. В мировом масштабе они, разумеется, не являются никакими суперподъемниками. Но в условиях Улан-Удэ они и есть «топовые» лифты – с количеством остановок 18 этажей и более.Они расположены в домах по ул. Борсоева, 77, Смолина, 54 «а», Маяковского, 1 «в», Комсомольская, 1 «в», Ключевская, 90 «г», к. 2, а также по проспекту 50-летия Октября, 2/1. Очевидно, это и есть самые высокие здания в городе.- Установленные лифты производства Китай и ООО ПКФ «Сиблифт», - пояснили в Ростехнадзоре.Из зарегистрированных в Республике Бурятия лифтов 402 являются отечественными, а остальные - импортными. В советское время в стране лифты производили, напомним, Самаркандский лифтостроительный завод, Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод.На фоне разгоревшегося противостояния между Россией и Западом ситуация в сфере лифтов меняется.- Налаживается поставка лифтов производства Китай. С момента введения санкций монтажи лифтов западного производства в Бурятии не осуществляются. Управление ведет учет лифтов в реестре на основании уведомлений о вводе лифтов в эксплуатацию. Решение о вводе лифта в эксплуатацию принимается его владельцем, - отметил Степан Лархаев.Но что касается обслуживания, ремонта лифтов, в Бурятии есть целый ряд фирм, которые занимаются данным делом. Это важно, так как владелец обязан обеспечивать осуществление работ (по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту) на своем объекте самостоятельно либо на основании соответствующего договора со специализированной «лифтовой» организацией. Самостоятельно это вряд ли кто в состоянии делать, поэтому возникает потребность в услугах спецорганизаций.- Владелец объекта обеспечивает проведение ежегодного технического освидетельствования лифта с привлечением экспертных организаций, которые осуществляют проверку технического состояния лифта, - также пояснили в Ростехнадзоре.Как выяснилось, к оперативности устранения поломок лифтов предъявляются довольно строгие требования. Лицо, осуществляющее работы по обслуживанию и ремонту лифтового объекта, должно обеспечить устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом (модернизацией) объекта, в срок, не превышающий 24 часов с момента остановки лифта.Фото: «Номер один»