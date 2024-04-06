В Бурятии «буксуют» судебные решения

Скандальная история вокруг известного иволгинского фермера Олега Пака до сих пор не закончилась. Напомним, что она началась несколько лет назад с того, что на поле близ иволгинского села Сужа, расположенного недалеко от административной границы г. Улан-Удэ, появились кучи дурно пахнущей субстанции.Возмущенные жители стали бить тревогу. Они обратились в «Номер один» с рассказом о том, что на землю вывалили кучу фекалий. Люди подозревали, что местный фермер Олег Пак, который в то время арендовал участок, привез их с очистных сооружений (или какого-то другого объекта) улан-удэнского МУП «Водоканал». Оттуда или нет была субстанция, точно сказать нельзя, но запах стоял неповторимый – ни в сказке сказать, ни пером описать. «Номер один» давно следит за этой ситуацией и рассказывает о том, как продвигаются дела.Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией, летом 2019 года провел проверку. Установлено, что из-за несанкционированного размещения ТКО произошло загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки и т. д. Ведомство выдало фермеру целый ряд предписаний, чтобы побудить его к ликвидации последствий, но успеха не добилось. Позиция Пака была простой - требования признавал, но заявлял, что не исполняет предписания в связи с тяжелым материальным положением. На одном из судов ведомство заявило, что выдало Паку шесть предписаний, но он ни одного не исполнил.Несколько судов, в которых Россельхознадзор победил, тоже не привели к активизации Олега Пака в «антифекальном» направлении. Хотя суд обязал его осуществить не такие уж и сложные с технической стороны действия – разработать проект рекультивации и реализовать его. Просто фермер годами везде заявляет, что не имеет денег на исполнение судебных вердиктов.Год назад, кстати, завершено банкротство фирмы «Агролидер-плюс». На протяжении многих лет Олег Пак был известен в Бурятии как ее руководитель. Суммарно за период конкурсного производства установлена кредиторская задолженность в размере почти 247 млн рублей. Согласно отчету конкурсного управляющего, требования кредиторов удалось удовлетворить лишь на 31,26%. Полагаем, многие остались «с носом».В Бурятии поныне не могут исполнить вердикты Фемиды.- На сегодняшний день Олег Викторович Пак не очистил и не представил проект рекультивации земельного участка, - сообщила «Номер один» в конце марта 2024 года Наталия Коленченко, замруководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.Постановления Иволгинского райсуда от 2020 и 2022 годов не исполнены, хотя в Иволгинском районном отделе судебных приставов имеется уже целых три исполнительных листа по поводу «фекального скандала».- Исполнение исполнительных производств Управление держит на контроле, - заверила Наталия Коленченко. Повлиять на ускорение принудительного исполнения судебных актов Россельхознадзор, видимо, не может, поэтому ему только и остается, что держать на контроле.Как отметили приставы Бурятии, Олег Пак уже неоднократно наказан за неисполнение требований.- По каждому исполнительному производству вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей, который взыскан с должника и перечислен в доход государства. Кроме того, должник ограничен в выезде за пределы Российской Федерации, - также сообщил нашему изданию капитан внутренней службы Константин Щукин, врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии.По словам капитана, Олег Пак объясняет неисполнение тем, что разработка проекта рекультивации и очистка земельного участка от твердых коммунальных отходов требует высоких финансовых затрат.- Должник обращался в суд за предоставлением отсрочки исполнения решения суда, которая ему была предоставлена с 03.02.2023 по 27.06.2023, - подчеркнул Константин Щукин.Бурятские приставы заявили, что «прекращение исполнительных производств не планируется». 20 марта текущего года они еще раз вручили Паку требование об исполнении решений суда.Мы видим, какие солидные федеральные ведомства вовлечены в ситуацию с фермером и наглым загрязнением сельхозземель. Одно из них намерено продолжать работу, другое полно решимости держать на контроле. Но никак не могут сладить с «фекальным делом». К известной фразе «цвети, родная Бурятия» хочется добавить «и поменьше пахни фекалиями».Но давайте отвлечемся от «фекального скандала». В конце концов, жизнь Олега Пака не ограничивается им. Так, известно про очередную судебную неприятность Пака. Он задолжал деньги человеку и не отдал – кредитор был вынужден обратиться в суд. Как отметили в Иволгинском райсуде, иск подал Ясин Мохаммад. В исковом заявлении он попросил взыскать с Олега Пака 3 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными.Просьба мотивирована тем, что несколько лет назад он занял Паку денег. Срок заема был маленький, буквально четыре месяца. Финансовую операцию стороны оформили распиской. Как отметил займодатель, увидев, что заемщик деньги не возвращает, он выставил ему досудебную претензию. «Она оставлена ответчиком без ответа», - констатировал истец.Думаем, что именно то, что Ясин Мохаммад предусмотрительно оформил заем распиской, и помогло ему победить в суде. Пак, как и в вышеизложенном случае с фекалиями, согласился с предъявленными ему требованиями. Признавать претензии, но говорить, что, увы, денег нет, становится в последние годы у него какой-то распространенной позицией.Требования Ясина Мохаммада удовлетворены. В его пользу взыскана основная сумма в 3 млн рублей и почти 0,6 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за один из периодов времени. Кроме этого, Фемида постановила, что с Пака надо взыскивать проценты и за пределами этого периода времени - до момента исполнения им обязательств по договору займа. Также взысканы 26 тыс. рублей судебной госпошлины, которую Ясин Мохаммад оплатил при подаче иска.Решение суда никто не обжаловал, и оно вступило в законную силу. Взыскателю даже выдан исполнительный лист. Только возникают большие сомнения, что он сможет его успешно реализовать и вернуть деньги.Не то чтобы долги отдают только трусы, просто не исключаем, что Пак опять будет стоять на том, что денег нет, приходите потом - ему такое не впервой… При всем при этом мы не исключаем вероятность того, что судебный спор Мохаммада не касается нашего Пака, возможно, крупные долги накопил какой-то другой Олег Пак, который проживает в том же районе. Тогда, выходит, это уже «фамильное» проклятие?Фото: pixabay.com