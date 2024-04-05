Выпускников Бурятии призвали выбирать строительные специальности

Управление капитального строительства Бурятии приглашает выпускников 11 классов заключить договор целевого обучения при выборе строительных специальностей.

- Наше учреждение хочет пополнить ряды грамотными, квалифицированными, заинтересованными в работе специалистами. С этой целью мы приглашаем выпускников 11 классов заключить договор целевого обучения (поступление по целевой квоте) на строительном факультете ВСГУТУ – сообщили в управлении капстроительства.

Обучение проводится по образовательной программе бакалавриата со сроком 4 года. Основными преимуществами обучения по целевому договору являются гарантированное место в общежитии, гарантированное место прохождения практики, стопроцентное трудоустройство по полученной специальности после окончания университета.

Абитуриенту для поступления на строительный факультет необходимо сдать три экзамена (ЕГЭ). Два из них обязательные: математика и русский язык. Третий экзамен на выбор: иностранный язык, информатика, физика, или химия.

За более подробной информацией нужно обратиться в отдел кадров управления капстроительства РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина 42, тел. 8 (301-2) 333-237, эл. почта uksprb@list.ru.

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