Позвони мне, позвони!

Буллинг в школе, семейные кризисы, страхи от мала до велика – вот уже много лет в нашей республике работает круглосуточный телефон доверия для детей и их родителей. За помощью может обратиться любой желающий. «Номер один» удалось взять интервью у специалиста с многолетним стажем и узнать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются жители разных возрастов, как операторы находят подход к каждому и что они делают, когда по телефону сообщают о страшных преступлениях.Единый телефон доверия для детей и их родителей начал работу на всей территории нашей страны с 1 сентября 2010 года. Запуск общероссийской линии организовал «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» совместно с субъектами Российской Федерации. Ей был присвоен номер 8-800-2000-122, после чего к линии подключились 79 регионов и 210 служб экстренной психологической помощи.Наш региональный «Телефон доверия для детей и их родителей» работает под эгидой Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. Заведует им специалист с многолетним стажем Марина Борисова.Как отмечает Марина Борисова в интервью с «Номер один», в Бурятии за сутки на линию телефона доверия поступает порядка 80 - 90 звонков.Абсолютный рекорд зафиксировали в Международный день детского телефона доверия - тогда консультанты приняли 350 входящих вызовов.В год количество обращений может достигать аж 10 тысяч. При этом психологи-консультанты сталкиваются не только с состоявшимися разговорами, а еще, например с молчанием в трубке, гудками из-за сброса звонка, матерными приколами, розыгрышами и т. д. Последние два пункта мы не рекомендуем делать. Поскольку вы не только задеваете чувства сотрудников, но и занимаете время, которое для кого может быть очень важно.Аудиторию обращающихся на линию «Телефона доверия для детей и их родителей» можно поделить на разные группы. Самая большая группа, конечно - подростки. После них идут малыши, а замыкают цепочку входящих вызовов люди старше 30 лет. Они зачастую и являются родителями чьих-то детей.Самым маленьким абонентом, позвонившим на линию «Телефона доверия для детей и их родителей», был мальчик пяти лет. В определенный момент он остался дома совсем один и сильно перепугался.- На улице стало темнеть, а его мама долгое время не возвращалась. Мальчик не знал, к кому обратиться, и позвонил нам. Мы выслушали его, успокоили, он даже смог самостоятельно включить дома свет. После этого мы порекомендовали ему разместиться в самом удобном месте и оставаться на линии. Мальчик расслабился, консультант начала читать ему детские сказки по телефону, рассказывать стихи и т. п. Длилось это все до те пор, пока не вернулась мама. Дальше он закричал: «Ой, мама пришла! Спасибо, пока-пока!» и положил трубку. Вот так мы боролись с его страхом весь вечер, - тепло вспоминает Марина Борисова.Заведующая телефонной службой психологической помощи объяснила, что малыши чаще всего звонят из-за страха. Например, если они остались дома совсем одни, получили плохую оценку в школе или потеряли какую-то дорогую вещь и боятся признаться родителям. Но бывают и иного рода проблемы.- Помню один звонок, он был очень давно. У одной семьи тяжело болела собака. Звонившей оказалась девочка лет шести. Она сильно плакала и переживала, что будет с ее ушедшим из жизни пушистым другом. К сожалению, у нас не говорят в семьях о смерти. Дети не понимают, как это устроено. Мы начали с ней рассуждать об этом с точки зрения психологии и решили посмотреть на ситуацию шире. Например, что ее собака переродится в другом обличье. Как только девочка об этом подумала, то сразу обрадовалась: «Да, это было бы замечательно. Скорее всего, она станет чьей-то подругой. Она ведь была очень преданная собака. Может, мы даже встретимся с ней когда-нибудь». Это был позитивный катарсис. Ребенок сразу же успокоился, - рассказывает Марина Борисова.Переходя к теме подростков, можно отметить, что у них спектр проблем значительно шире: буллинг, первая любовь, конфликты со сверстниками, с родителями, с учителями, с самими собой и т. д. Перечислять можно практически бесконечно. Иногда ситуации даже доходят до основ философии.- Могут позвонить и начать с вопроса: «А зачем люди живут? А как мне понять, кто я такой и зачем пришел в этот мир?». Даже спрашивают про смысл жизни. Такие размышления абсолютно нормальны, поскольку у них начинается возраст самопознания. Им хочется сформулировать свои ценности, чтобы осмысленно двигаться дальше, - объясняет Марина Борисова.Порой ссора с родителями или друзьями может быть преодолена даже самостоятельно, без помощи специалистов. Чего, к сожалению, нельзя сказать о сексуальном насилии. Подобного рода вызовов, поступающих на телефон доверия по Бурятии, фиксируют от 20 до 30 ежегодно.- Вопросы сексуального насилия - это одни из самых тяжелых среди обращений. Это ведь не всегда физическое воздействие. Сексуальное насилие может также проявляться и через нежелательный просмотр порнографических видео, распространение эротических снимков в личные сообщения или наоборот. Например, когда человек завладевает вашими фотографиями под каким-то предлогом, а потом грозится распространить их, - рассказывает Марина Борисова.Психологи-консультанты «Телефона доверия для детей и их родителей» могут при желании абонента передать полученную информацию в соответствующие органы. Однако это бывает весьма редко. Поскольку специалисты не имеют права разглашать персональные данные третьим лицам без согласия позвонившего. Из-за чего большая часть ужасающих случаев остается рассказанной анонимно.- Есть у нас категория «постоянников». Это люди, которые нам звонят регулярно на протяжении какого-то времени. Среди таких абонентов когда-то был случай инцеста. В течение 1,5 года несовершеннолетнюю девочку насиловал ее отчим. Она звонила нам после каждого инцидента. Сильно беспокоилась за свою младшую сестру, потенциальную жертву в дальнейшем. Мы долго прорабатывали с ней психологическую травму и смогли убедить, чтобы она обратилась за помощью. Чем все закончилось, мы, конечно, не знаем. Но кажется, девочка рассказала свою историю школьному психологу и «вынесла» ее из дома. Мы очень надеемся, что этот кошмар остался далеко позади. О таком не стоит молчать, - отмечает Марина Борисова.На сегодняшний день сексуальные преступления по-прежнему входят в перечень одних из самых нераскрываемых. Часто жертвы предпочитают не рассказывать о случившемся посторонним. Сопровождается это страхом осуждения, расправы и т. д. Однако психологи всегда делают акцент на том, что испытывать стыд из-за случившегося должен насильник, а не наоборот.Самая маленькая категория, но тоже нуждающаяся в психологической помощи - это родители. Ведь ими мы не рождаемся, а становимся.- Взрослые звонят зачастую с вопросами о своих детях: «Моему ребенку уже 15 лет, я его перестаю понимать, что делать?». Это всегда какой-то семейный конфликт. Зачастую дети не слушают своих родителей, игнорируют их и т. д. Одна из самых частых проблем у взрослых - ЕГЭ. Вы даже не представляете, насколько сильно родители боятся этих экзаменов. Их тревога намного больше, чем у детей. Как только взрослый впадает в панику и нагнетает: «Ты не сдашь, ты будешь работать дворником…», это ретранслируется и переходит на их детей. Которые были спокойны, а потом резко стали бояться. При этом мы все знаем, что на экзамене жизнь не заканчивается, - уверена Марина Борисова.Еще одним частым звонком от взрослых является подозрение в чем-то. Например, когда родитель подозревает своего ребенка в употреблении алкоголя или наркотиков.- Спрашивают, как поступить в таком случае, как проверить ребенка, что делать. Родители беспокоятся, в первую очередь, за здоровье своих детей. Мы, конечно, всегда склоняемся к самому лучшему из всех вариантов - диалогу. Многие семьи не умеют обсуждать проблемы. Но объяснение своей позиции и причин, почему одно хорошо, а другое плохо, это неотъемлемая часть воспитания и выстраивания доверительных отношений, - говорит Марина Борисова.Стоит учесть и тот факт, что ресурсы для разрешения той или иной проблемы находятся у родителей. Без них ребенок зачастую не сможет самостоятельно побороть зависимость. Это касается не только финансовых средств для оплаты услуг специалистов, но и психологической поддержки, которую могут дать мама и папа.- Быть родителем тяжело. Это не у всех получается. Среди «постоянников» у нас был один парень. Он звонил нам на протяжении трех лет. Практически вырос на линии телефона доверия. Мальчик регулярно скандалил с матерью. Их отношения были крайне тяжелыми. Все эти годы он звонил и рассказывал о себе, о каждой ссоре, о том, что сказала его мама в момент конфликта и что он ответил ей. Делился своими эмоциями. Ему нужно было, чтобы кто-то послушал его боль и принял ее. Мама этого сделать, увы, не могла, и мы ее заменяли. Потом он вырос, поступил в университет и переехал в другой город. Уже оттуда он позвонил нам в последний раз. Сильно благодарил за оказанную ему поддержку. Мы надеемся, что сейчас у него все хорошо, - надеется Марина Борисова.Консультанты «Телефона доверия для детей и их родителей» - это люди с психологическим образованием, профессионалы своего дела. Не стоит оттягивать важный для вас звонок из-за стеснения. Специалисты всегда готовы помочь начать диалог. Как бы трудно порой это ни было для звонившего.- Звонить надо тогда, когда у тебя возникает какой-то вопрос. Чем дольше человек тянет, тем сложнее решить его ситуацию. Не кормите тревогу и не тратьте на нее свою жизнь. Лучше обратиться к специалистам, чем тянуть до последнего. Мы всегда открыты для помощи, - говорит Марина Борисова.Фото: «Номер один»