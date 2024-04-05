Общество 05.04.2024 в 13:05

Туристам в России посоветовали прививаться от кори

А с наступлением тепла стоит опасаться кишечных вирусов
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Текст: Служба информации "Номер оди
Туристам в России посоветовали прививаться от кори

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала туристам, выезжающим за рубеж, делать прививки. В интервью для телеканала НТВ она рассказала, каких инфекций стоит опасаться путешественникам за границей и в России, а также дала рекомендации.

По мнению руководителя РПН, корь сейчас «поднимает голову», в прошлый сезон весь европейский регион был охвачен подъемом заболевания. Непривитые люди после контакта с больным корью обязательно заболевают. Велик риск заразиться у детей.

Она пояснила, что врачам удается вылечить людей, тем не менее число подхвативших эту инфекцию растет.

 - Раньше у нас каждый год корью заболевало около 4 тыс. человек. Когда границы были закрыты, в 2021-м, был один заболевший на всю страну. Сейчас, когда люди снова много ездят, мигрируют, цифры выросли, - сообщила Анна Попова.

По ее словам, из-за рубежа можно привезти в Россию, в частности, дифтерию и даже брюшной тиф, предупредила глава ведомства. «Брюшной тиф сегодня нередкая болезнь даже в Европе. Ее можно легко подхватить, если не мыть руки и пить воду где попало».

Выезжая в некоторые страны, где распространены лихорадки, в частности малярия, важно закрывать кожные покровы, пользоваться репеллентами.

- Туристы завозят в Россию самые разные болезни. В 2023 году распространения опасных инфекций по территории России удалось избежать благодаря системной работе сотрудников РПН, - отметила Анна Попова.

Тем, кто отдыхает в России, стоит в особенности опасаться кишечных вирусов. Они появляются с майских праздников, когда люди готовят еду в полевых условиях. «Забывают мыть руки и продукты, просто радуются солнцу, не оглядываясь на риски. Но летний вирус нас все равно поджидает», – предупредила глава РПН.

   

Фото: Номер один

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