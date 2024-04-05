Общество 05.04.2024 в 14:18

Житель Улан-Удэ пострадал от недобросовестного предпринимателя

Рабочий, занимающийся ремонтом, испортил квартиру при заливке пола

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Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ пострадал от недобросовестного предпринимателя

Улан-удэнец заключил договор подряда на ремонт квартиры с индивидуальным предпринимателем. Мужчина взял аванс в сумме 100 тысяч, частично выполнил работы, а затем исчез – перестал выходить на связь и отказался возвращать деньги.

В день заключения договора владелец квартиры оплатил предпринимателю аванс в сумме 100 000 рублей из полной стоимости работ в 250 тысяч, а также 13 532 рубля для приобретения строительных материалов. Нанятый предприниматель частично выполнил работы в одной из комнат квартиры: залил пол (устройство стяжки) примерно на 50%. При этом работу выполнил с нарушениями: допустил значительные перепады уровня стяжки пола, стяжка имеет трещины по всей поверхности пола. После частичного проведения работ ремонтник без уведомления прекратил работы и перестал выходить на связь.

В ноябре 2023 года истец направил ответчику претензию с требованием возврата уплаченных денежных средств по договору (аванс и подотчет), а также возмещения причиненных убытков. Ответчик на требования не отреагировал.

Горожанин обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю, требуя расторгнуть договор подряда, взыскать аванс – 100 000 руб., подотчетные средства – 13532 руб., стоимость демонтажных работ – 288 448 руб., штраф, расходы на оплату услуг эксперта – 10 000руб., а также компенсировать моральный вред в сумме 50 000 руб.

Эксперт, проведя обследование квартиры, установил, что при проведении стяжки пола, допущено наличие неровностей, просветов под контрольной рейкой, трещин, перепады, отсутствие компенсационных зазоров в местах примыкания стяжки к стенам и перегородкам, заглаживание (выравнивание) смеси не выполнено.

«В результате некачественных работ повреждена внутренняя отделка помещений квартиры, ухудшены ее потребительские свойства. Для продолжения эксплуатации помещений необходимо восстановление внутренней отделки помещений и замена (демонтаж) поврежденного имущества. Стоимость демонтажных работ составляет 288 448 руб», - следует из материалов дела.

Советский районный суд решил исковые требования горожанина удовлетворить частично. Так, с индивидуального предпринимателя взыскали убытки в сумме 401 480 руб., компенсацию морального вреда 20 000 руб., штраф 210 740 руб., расходы на оплату услуг эксперта в сумме 10 000 руб. Всего с предпринимателя взыскали 642 220 руб.


Фото: "Номер один"

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