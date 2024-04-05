Общество 05.04.2024 в 14:22
Глава Бурятии показал, как будет выглядеть медаль участникам СВО
Ею будут награждать отличившихся на спецоперации жителей республики
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии опубликовал эскиз новой медали, которую недавно учредили в республике. Её будут вручать нашим землякам - участникам спецоперации.
«Наша бурятская земля подарила стране не одного Героя. Каждый наш воин отважен и храбр. Каждый день они совершают подвиги в ходе спецоперации. Есть подвиги, о которых мы и не знаем. К сожалению, награда находит не каждого. Поэтому мы учредили свою памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Ею будут награждаться жители Бурятии за их службу Родине, за защиту нашего настоящего и будущего! Это знак признательности и благодарности Республики Бурятия своим землякам участникам СВО», - рассказал Алексей Цыденов.
«Наша бурятская земля подарила стране не одного Героя. Каждый наш воин отважен и храбр. Каждый день они совершают подвиги в ходе спецоперации. Есть подвиги, о которых мы и не знаем. К сожалению, награда находит не каждого. Поэтому мы учредили свою памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Ею будут награждаться жители Бурятии за их службу Родине, за защиту нашего настоящего и будущего! Это знак признательности и благодарности Республики Бурятия своим землякам участникам СВО», - рассказал Алексей Цыденов.
Тегиспецоперация медали