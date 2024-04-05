Жители Улан-Удэ рассказали о расходах на репетиторов

Портал по поиску работы «Суперджоб» поделился интересным исследованием на тему, сколько тратят жители Улан-Удэ на репетиторов в неделю. Как показало исследование, репетиторов оплачивают в среднем 3 из 10 родителей учеников 7-8 классов и каждый второй родитель учеников 9-11 классов.

Оплачивают дополнительные занятия детей с репетиторами 30% родителей школьников 7-8 классов, 49% родителей девятиклассников и 51% родителей обучающихся 10-11 классов.

Что касается предметов, то учащимся в 7-8 классах чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии. В среднем в неделю на все дополнительные занятия уходит 3400 рублей.

Родители учащихся 9, 10 и 11 классов чаще всего оплачивают занятия по обязательным экзаменационным предметам: алгебре и геометрии, русскому языку.

В топ-5 самых востребованных дисциплин также входят английский, физика и химия. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3900 рублей, для учеников 10 и 11 классов — 5000 рублей. В отдельных случаях родители старшеклассников на репетиторов тратят более 10 тысяч рублей в неделю.

В опросе приняли участие родители школьников среднего и старшего звена из Улан-Удэ.





Фото: ru.freepik.com