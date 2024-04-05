Общество 05.04.2024 в 15:03

В Бурятия с 8 апреля введут особый противопожарный режим

Он будет действовать в большинстве районов республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятия с 8 апреля введут особый противопожарный режим
Сегодня в правительстве Бурятии состоялось заседание Республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров под председательством зампреда Ивана Альхеева.

- С начала пожароопасного сезона в Бурятии потушили 6 лесных пожаров. Оперативность тушения - 100%. В республике ожидается жаркая погода весной и летом. Готовность должна быть на высшем уровне. Все выявленные нарушения по итогам проверки готовности районов должны быть устранены в ближайшие сроки, - отметил Иван Альхеев.

Республиканским оперативным штабом принято решение о введении в Бурятии особого противопожарного режима с 8 апреля 2024 года. Он будет действовать во всех районах, за исключением Кабанского, Муйского, Окинского, Баунтовского, Северо-Байкальского и города Северобайкальск. Там особый противопожарный режим введут позже, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РБ.

Фото: «Номер один»
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