Общество 05.04.2024 в 15:47

В Улан-Удэ пешеходов пустят в обход

На откосах в центре города начался демонтаж старой плитки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пешеходов пустят в обход
В Улан-Удэ начались работы по ремонту откосов на автомобильной развязке по ул. Ербанова, Борсоева и Революции 1905 года. Подрядная организация убрала металлические ограждения и приступила к демонтажу старой плитки на откосах.

«В связи с тем, что на достаточно узких тротуарах будет накапливаться строительный мусор, для безопасности горожан с 6 апреля будет закрыта для передвижения пешеходная часть улицы по правой стороне по направлению в центр. Все перекрытия тротуаров согласованы с ГИБДД, установлены информационные щиты с путями обхода. Понимаем, что строительные работы вызовут неудобства для горожан и просим проявить понимание и соблюдать безопасность дорожного движения», - сообщили в мэрии города.


Окончательный демонтаж плитки, бетонных конструкций и тротуаров будет завершен до 11 июня. Далее строители займутся устройством ливневой канализации, монтажом газонных решеток и асфальтированием тротуаров. Все работы должны быть завершены до 1 сентября.

Как напомнили в мэрии, в марте 2023 года на народном голосовании горожане приняли решение использовать георешетку вместо морально устаревшей и непрактичной керамической плитки. Цветные модули из газонной решетки показали свою надежность и неприхотливость в обслуживании.

«Новые откосы могут стать дополнительным украшением городских пейзажей. Комитет городского хозяйства обсуждает вопрос, чтобы газонную решетку применять как панно с подсветкой снизу. Рисунки можно менять при необходимости», - отметили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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