Общество 05.04.2024 в 16:08

Молодой ученый из Бурятии Наталья Хантургаева выиграла грант на полмиллиона рублей

Она разработает уникальный напиток для питания спортсменов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодой ученый из Бурятии Наталья Хантургаева выиграла грант на полмиллиона рублей

Молодой ученый ВСГУТУ Наталья Хантургаева одержала победу в региональном конкурсе в рамках программы «УМНИК» с проектом углеводно-минерального напитка для спортсменов.

Ей предоставят грант на полмиллиона рублей. Деньги гранта пойдут на разработку технологии и экспериментальную часть проекта. Для своего будущего изобретения – сухого, растворимого напитка для спортсменов, Наталья использует растения с Байкальской природной территории.

- В течение года Наталья будет экспериментировать, а потом запатентует проект, - сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.

В конкурсе она участвовала с проектом «Разработка технологии получения углеводно-минеральных напитков из растительного сырья Байкальской природной территории для питания спортсменов». Наталья стала одним из 250 победителей, чьи проекты будут финансироваться.

- Основная задача проекта - научно обосновать возможность получения функциональных ингредиентов из растительного сырья Байкальской природной территории, их дальнейшего использования в производстве сухих растворимых напитков для питания спортсменов, - говорит Наталья, магистрантка кафедры «Технологические машины и оборудование. Агроинженерия».

К тому же ей предстоит разработать рецептуру, технологию, а также дать товароведную оценку углеводно-минеральных напитков для питания спортсменов, определить регламентируемые показатели качества и функциональные свойства.

- Мы планируем использовать на стадиях технологического процесса СВЧ и СО2-методы. Создание технологии минерально-углеводного напитка, которая будет сочетать комбинацию этих методов, позволит сократить время переработки сырья, а также сохранить максимальное количество полезных веществ в продукте. Кроме того, универсальность технологии позволит применять ее к разному виду сырья», - добавила Наталья.

В ноябре 2023 года в финале программы регионального конкурса было представлено 19 проектов, и три из них стали победителями. Проекты от Бурятии отправили на экспертизу в Фонд содействия инновациям, чтобы принять решение о финансовой поддержке.

Организатор конкурса- Фонд содействия инновациям.

 

Фото: Фонд содействия инновациям

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