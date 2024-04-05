Общество 05.04.2024 в 16:37

В Школе креативных индустрий Улан-Удэ пройдет «День открытых дверей»

Мероприятие состоится 6 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Школе креативных индустрий Улан-Удэ пройдет «День открытых дверей»

Жителей Улан-Удэ приглашают на День открытых дверей в Школу креативных индустрий (возрастное ограничение 12+). На нем школьники от 12 до 17 лет могут записаться в Школу креативных индустрий.

Мероприятие состоится 6 апреля, в субботу, с 09.00 до 16.00 по адресу: ул. Пушкина, 17, Школа креативных индустрий «Байкал АРТ».

 - Преподаватели и работники Школы креативных индустрий проведут вас по пяти высокотехнологичным студиям с самым современным специализированным оборудованием и программным обеспечением. Гости увидят студию анимации и 3D графики, студию дизайна, студию фото - и видеопроизводства, студию звукорежиссуры и современной электронной музыки, а также студию театрального мастерства, - рассказали в ШКИ.

Посетителям покажут анимационные фильмы, созданные учащимися ШКИ «Байкал АРТ».

Отметим, все программы ШКИ рассчитаны на детей подросткового возраста от 12 до 17 лет. И что важно, все дети -студийцы ШКИ, учатся на бюджетной основе

Отбор проходит в 2 этапа:1 этап- заполнение анкеты (с 15 апреля -30 апреля), 2 этап- собеседование с преподавателем (1 мая-15 мая).

При собеседовании заполняется рейтинг лист, на основании набранных баллов идет зачисление в ШКИ Рейтинг лист оценивается по различным критериям, в которых учащийся предоставляет данные о своих компетенциях (грамоты, награды, рисунки, видео, фото, анимационные проекты) Зачисление будет 16 мая.

Школа креативных индустрий "БАЙКАЛ ART" - это обучение детей и взрослых звукорежиссуре, звуковому дизайну, электронной музыке, анимации и 3D графики, фото- и видеопроизводству. Более подробно о ШКИ можно узнать на страничке школы в соцсетях.


Возрастное ограничение 12+

 

 Фото: Школа креативных индустрий

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