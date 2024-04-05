Общество 05.04.2024 в 16:46

ВСЖД ведет подготовку к пожароопасному периоду

В состоянии круглосуточной готовности находятся 19 пожарных поездов с техникой и водой
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Текст: Андрей Константинов
ВСЖД ведет подготовку к пожароопасному периоду
Восточно-Сибирская железная дорога начала подготовку к пожароопасному сезону. Специалистами магистрали совместно с органами власти регионов, органами местного самоуправления и надзорными ведомствами разработан комплекс противопожарных мероприятий, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В границах магистрали на территории Иркутской области и Бурятии ведется планомерная очистка полосы отвода железной дороги, охранных зон и защитных лесонасаждений от сухой травы, кустарников и деревьев, уборка порубочных остатков и валежника. С помощью специальных машин проводится расчистка просек и профилактическая опашка вдоль путей.

Серьезную угрозу безопасности представляют несанкционированные свалки вблизи железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим в муниципальные органы власти направляются обращения о ликвидации подобных мест.

В состоянии круглосуточной готовности находятся пожарные поезда – специальные составы, оснащенные пожарно-спасательной техникой и средствами пожаротушения: в каждом поезде имеется более 120 тысяч литров воды и пять тонн пенообразователя.

Всего на ВСЖД эксплуатируются 19 спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 километров. В 2023 году личный состав пожарных поездов более 20 раз выезжал на тушение пожаров и участвовал в ликвидации четырех чрезвычайных ситуаций.

Фото: company.rzd.ru
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