ВСЖД ведет подготовку к пожароопасному периоду

Восточно-Сибирская железная дорога начала подготовку к пожароопасному сезону. Специалистами магистрали совместно с органами власти регионов, органами местного самоуправления и надзорными ведомствами разработан комплекс противопожарных мероприятий, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В границах магистрали на территории Иркутской области и Бурятии ведется планомерная очистка полосы отвода железной дороги, охранных зон и защитных лесонасаждений от сухой травы, кустарников и деревьев, уборка порубочных остатков и валежника. С помощью специальных машин проводится расчистка просек и профилактическая опашка вдоль путей.Серьезную угрозу безопасности представляют несанкционированные свалки вблизи железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим в муниципальные органы власти направляются обращения о ликвидации подобных мест.В состоянии круглосуточной готовности находятся пожарные поезда – специальные составы, оснащенные пожарно-спасательной техникой и средствами пожаротушения: в каждом поезде имеется более 120 тысяч литров воды и пять тонн пенообразователя.Всего на ВСЖД эксплуатируются 19 спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 километров. В 2023 году личный состав пожарных поездов более 20 раз выезжал на тушение пожаров и участвовал в ликвидации четырех чрезвычайных ситуаций.Фото: company.rzd.ru