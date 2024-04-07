С Днем геолога!

Все богатства подземных недрНе секрет для тебя, мой друг.Каждый день пускай будет щедр,Облегчая твой светлый труд.Для геологов нет препятствий,И невзгоды Вас не согнут,Мы желаем Вам много счастьяНа маршрутах и дома, где ждут.Бурятский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному округу»