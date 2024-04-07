Общество 07.04.2024 в 09:08

С Днем геолога!

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С Днем геолога!
Все богатства подземных недр
Не секрет для тебя, мой друг.
Каждый день пускай будет щедр,
Облегчая твой светлый труд.
Для геологов нет препятствий,
И невзгоды Вас не согнут,
Мы желаем Вам много счастья
На маршрутах и дома, где ждут.

Бурятский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному округу»

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