Общество 07.04.2024 в 09:08
С Днем геолога!
Все богатства подземных недр
Не секрет для тебя, мой друг.
Каждый день пускай будет щедр,
Облегчая твой светлый труд.
Для геологов нет препятствий,
И невзгоды Вас не согнут,
Мы желаем Вам много счастья
На маршрутах и дома, где ждут.
Бурятский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному округу»
Не секрет для тебя, мой друг.
Каждый день пускай будет щедр,
Облегчая твой светлый труд.
Для геологов нет препятствий,
И невзгоды Вас не согнут,
Мы желаем Вам много счастья
На маршрутах и дома, где ждут.
Бурятский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному округу»