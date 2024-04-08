В Улан-Удэ квартиру добросовестного плательщика отрезали от электричества

У Романа имелась комната в общежитии. Придя однажды проверить свое имущество, мужчина обнаружил, что внутри отсутствует электричество. Долгов за свет при этом у него никогда не было.В доме, где у Романа имеется комната, нет управляющей компании – собственники платят напрямую поставщикам коммунальных услуг. При этом фактически мужчина проживал в другом месте. В комнату он наведывался примерно раз в месяц, чтобы проверить, все ли в порядке.Ситуация произошла осенью, примерно в конце октября или начале ноября 2023 года. Когда Роман обнаружил, что света в его жилье нет, он пришел к соседям, которые с сочувствием сообщили, что его обрезало АО «Читаэнергосбыт». Между тем долгов за электричество у мужчины никогда не было, соответственно, оснований для отключения электроэнергии у «Читаэнергосбыта» также не имелось.9 ноября Роман обратился с жалобой в прокуратуру. И позже в «Читаэнергосбыт». На запрос прокурора в АО «Читаэнергосбыт» ответили, что электроэнергию Роману не отключали и задолженности у него нет. Тем не менее света в комнате так и не было.В декабре 2023 года старший помощник прокурора взяла объяснение у заместителя начальника городского отделения АО «Читаэнергосбыт». Которая пояснила, что в конце сентября компания ввела частичное ограничение электроснабжения в отношении соседей Романа из-за долгов по оплате электроэнергии.При разбирательстве выяснилось, что электроэнергию Роману отключили по ошибке. У АО «Читаэнергосбыт» был заключен договор подряда с ООО «Юрлекс» - именно эта организация отрезает людей от электричества по заявкам АО «Читаэнергосбыт».В сентябре 2023 года в «Юрлекс» поступила заявка от «Читаэнергосбыта» об ограничении электроснабжения в одной из комнат в общежитии. Специалист выехал на указанный адрес. На лестничной площадке висел распределительный щит. Все квартиры на площадке были подписаны. Специалист наклеил пломбу на выключатель с нумерацией «5/1». В ноябре 2023 года в «Юрлекс» поступило сообщение представителя АО «Читаэнергосбыт» о том, что фирма неверно отключила электроэнергию: вместо квартиры №5/1 отключили квартиру №5/2, то есть Романа.«Специалист повторно выехал на указанный адрес, вскрыл пломбу на выключателе с нумерацией «5/1» и наклеил пломбу на выключателе «5/2». О том, что выключатель с номером «5/2» и есть квартира 5/1, ему стало известно со слов женщины, выходящей из соседней квартиры. То есть он не удостоверился в том, что квартира, подписанная как «№ 5/2», является квартирой № 5/1», - следует из материалов дела.Электричество, в конце концов, Роману восстановили. Однако мужчина счел, что своими неправомерными действиями «Читаэнергосбыт» нанес ему моральный вред, и подал на компанию в суд.Мужчина просил взыскать в качестве компенсации морального вреда 100 тыс. рублей, «поскольку ему пришлось выяснять причины отключения, обращаться в органы прокуратуры, при этом проживать в комнате, где отсутствует электричество, он не мог».Представитель «Читаэнергосбыта» просила Советский районный суд учесть, что «в материалах дела не представлены доказательства, подтверждающие размер компенсации морального вреда в сумме 100 тыс. рублей».Суд решил исковые требования горожанина к АО «Читаэнергосбыт» о компенсации морального вреда удовлетворить частично и взыскать с «Читаэнергосбыта» в его пользу компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей.Напомним, недавно «Читаэнергосбыт» в третий раз с начала года оштрафовали за низкое напряжение. На это раз жалобу на компанию написала жительница ДНТ «Светлое» в Иволгинском районе. Нарушение было классическим: за некачественную услугу энергетики начисляли женщине плату в полном объеме, а она регулярно оплачивала счета.Фото: «Номер один»