Гидов Бурятии приглашают на обучение в Забайкальский нацпарк

В рамках подготовки к летнему туристическому сезону 2024 года ФГБУ «Заповедное Подлеморье» проведет информационный семинар для гидов-экскурсоводов в Забайкальском национальном парке.

- В этом году мы решили немного усложнить задачу претендентам: для доступа к участию в семинаре будущим гидам-экскурсоводам предстоит выполнить тестовые задания, только после успешного прохождения которых можно будет попасть в группу обучения. Тестирование состоится онлайн. Дату проведения мы сообщим позже, - сообщили в нацпарке.

Семинар будет состоять из теоретической и практической части. Перед участниками выступят сотрудники отделов науки, развития туризма и рекреации, охраны и экологического просвещения.

Даты проведения семинара: 25-26 апреля, в очной форме.

Заявки на участие принимаются до 16 апреля на электронную почту n.butorova@pdmr.ru.

В письме необходимо указать имя и фамилию, город проживания, контактный номер телефона.





Фото: Номер один