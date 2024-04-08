Общество 08.04.2024 в 09:00

Возмещение расходов при использовании личного имущества в рабочих целях

Разберем интересный случай
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Текст: Номер один
Возмещение расходов при использовании личного имущества в рабочих целях
Номер один

Вопрос: «Что делать, если работодатель не хочет возмещать расходы при использовании личного имущества?» 

Ольга Петровна Т.

В соответствии со ст. 188 ТК РФ, если работник использует личное имущество в рабочих целях, то ему полагается компенсация.

При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается:

- компенсация за использование, износ инструмента, личного транспорта, оборудования и других средств, принадлежащих работнику;

- возмещаются расходы, связанные с их использованием.

Если работодатель отказал в возмещении расходов и письменно условия о выплатах не согласованы, то необходимо потребовать заключить письменное соглашение об использовании личного имущества. Направьте работодателю заявление о заключении соглашения об использовании личного имущества. Работодатель обязан согласовать размер и условия выплат за использование Вами личного имущества в работе и заключить соглашение.

Если условия о выплатах согласованы письменно, но работодатель отказал в возмещении расходов, обратитесь к работодателю с письменным заявлением о выплате компенсации или о возмещении расходов. Направьте работодателю заявление о выплате компенсации или о возмещении расходов за фактическое использование личного имущества. К заявлению следует приложить документ, подтверждающий наличие соответствующих расходов и их вид.

Если работодатель отказался заключить соглашение или не выплатил компенсацию и (или) не возместил расходы, либо произвел выплаты не в полном объеме, то вы можете обратиться в компетентные инстанции:

- для предотвращения трудового спора - направьте обращение в инспекцию труда;

- для разрешения трудового спора - направьте исковое заявление в суд.

 

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