Правила проезда животных в поезде

Вопрос: «Изменились ли правила перевозки животных без присмотра в поезде?»

Елена Николаевна В.

Федеральная пассажирская компания утвердила для своих работников новый алгоритм действий, если те найдут в поезде четырехлапого пассажира без присмотра.

Сначала посадят в багажное купе, затем передадут в надежные руки зоозащитников - именно так теперь будут поступать проводники в поездах, если обнаружат животное без владельца.

Порядок такой:

1. Проверить бирку на ошейнике питомца, уточнить информацию о перевозимых животных в своей базе данных и опросить пассажиров, не знают ли они владельца.

2. Если обнаружить хозяина не удалось, животное нужно довезти до ближайшей станции в багажном купе или на служебных местах в штабном вагоне.

3. На станции его нужно передать сотрудникам вокзала - они направят питомца зоозащитникам.

Также ФПК дорабатывает свои информационные системы, чтобы данные о перевозимом животном отображались в мобильном устройстве проводника.