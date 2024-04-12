Правила проезда животных в поезде
Вопрос: «Изменились ли правила перевозки животных без присмотра в поезде?»
Елена Николаевна В.
Федеральная пассажирская компания утвердила для своих работников новый алгоритм действий, если те найдут в поезде четырехлапого пассажира без присмотра.
Сначала посадят в багажное купе, затем передадут в надежные руки зоозащитников - именно так теперь будут поступать проводники в поездах, если обнаружат животное без владельца.
Порядок такой:
1. Проверить бирку на ошейнике питомца, уточнить информацию о перевозимых животных в своей базе данных и опросить пассажиров, не знают ли они владельца.
2. Если обнаружить хозяина не удалось, животное нужно довезти до ближайшей станции в багажном купе или на служебных местах в штабном вагоне.
3. На станции его нужно передать сотрудникам вокзала - они направят питомца зоозащитникам.
Также ФПК дорабатывает свои информационные системы, чтобы данные о перевозимом животном отображались в мобильном устройстве проводника.