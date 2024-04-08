Прокуратура Бурятии заставила энергетиков починить электросети

Прокуратура Заиграевского района по обращению жительницы п. Онохой проверила соблюдение законодательства в сфере электроснабжения.Установлено, что электрические сети в п. Блок-пост им. Серова, обеспечивающие передачу электроэнергии потребителям, находятся в ветхом состоянии, а именно выявлены дефекты в виде загнивания стоек опор, скруток и провисания проводов.В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании ПАО «Россети Сибирь» произвести ремонт электрических сетей.Решением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворены.Кроме того, по постановлению прокурора общество привлекли к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок, объектов содержания, реализации и транспортировки энергоносителей), назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.Постановление вступило в законную силу.Фото: "Номер один"