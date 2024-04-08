Общество 08.04.2024 в 09:10

Прокуратура Бурятии заставила энергетиков починить электросети

Они находились в ветхом состоянии
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Бурятии заставила энергетиков починить электросети
Прокуратура Заиграевского района по обращению жительницы п. Онохой проверила соблюдение законодательства в сфере электроснабжения.

Установлено, что электрические сети в п. Блок-пост им. Серова, обеспечивающие передачу электроэнергии потребителям, находятся в ветхом состоянии, а именно выявлены дефекты в виде загнивания стоек опор, скруток и провисания проводов.
В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании ПАО «Россети Сибирь» произвести ремонт электрических сетей.

Решением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворены.

Кроме того, по постановлению прокурора общество привлекли к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок, объектов содержания, реализации и транспортировки энергоносителей), назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Фото: "Номер один"
Теги
Общество

Все новости

У жителя Тарбагатайского района конфисковали автомобиль
08.04.2024 в 09:15
В Бурятии вооруженный ножом мужчина ранил четверых посетителей кафе
08.04.2024 в 09:13
Прокуратура Бурятии заставила энергетиков починить электросети
08.04.2024 в 09:10
Улан-удэнца осудили за предоставление своего гаража наркоманам
08.04.2024 в 09:03
Возмещение расходов при использовании личного имущества в рабочих целях
08.04.2024 в 09:00
В Улан-Удэ квартиру добросовестного плательщика отрезали от электричества
08.04.2024 в 06:00
С Днем геолога!
07.04.2024 в 09:08
ТГК-14 попала на большие деньги из-за шлака
07.04.2024 в 08:00
Санкции перекраивают рынок лифтов в Бурятии
07.04.2024 в 07:00
Рэпер Хаски снял клип о «бандитском» Улан-Удэ
06.04.2024 в 16:09
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
Возмещение расходов при использовании личного имущества в рабочих целях
Разберем интересный случай
08.04.2024 в 09:00
В Улан-Удэ квартиру добросовестного плательщика отрезали от электричества
В неприятную ситуацию попал улан-удэнец, проживающий в Советском районе
08.04.2024 в 06:00
С Днем геолога!
07.04.2024 в 09:08
ТГК-14 попала на большие деньги из-за шлака
Компания заплатит больше 2,5 млн рублей за кучи золошлаковых отходов
07.04.2024 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru