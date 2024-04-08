В Улан-Удэ скоро заработают фонтаны

Сотрудники комбината по благоустройству начали раскрывать фонтаны и готовить их к работе в летний период.

- Сейчас раскрыты фонтаны на площади Революции, возле Гостиных рядов – «Мальчик с птичкой» и фонтан на Арбате. Монтаж деревянных и металлических конструкций проводят согласно графику, - сообщили в Комбинате по благоустройству.

В общей сложности специалисты подготовят 17 фонтанов. Запустят их традиционно в мае ко Дню Победы.

Фото: администрация города