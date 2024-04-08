Жительница Бурятии несколько месяцев ждала возвращения сына с СВО

В феврале к Уполномоченному по правам человека в Бурятия обратилась женщина. Она рассказала, что несколько месяцев назад её сына сняли с поезда, на котором он ехал домой. С тех пор никакой информации о его судьбе не поступало.Как выяснила уполномоченный, в октябре 2023 года на вокзале между военнослужащими произошла драка. Всех участников конфликта сняли с поезда и направили в ближайшую от Севастополя воинскую часть для выяснения обстоятельств. Сын женщины оказался участником инцидента – он пытался разнять дебоширов.«После обращения Юлии Жамбаловой в адрес руководителя Главного военного следственного управления, начальника Главного управления военной полиции Минобороны России и военного прокурора гарнизона в конце февраля 2024 года в отношении сына женщины вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас военнослужащий находится дома с мамой», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.Фото: «Номер один»