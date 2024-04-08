Общество 08.04.2024 в 10:32

Жительница Бурятии несколько месяцев ждала возвращения сына с СВО

Как выяснилось, мужчину сняли с поезда за участие в драке
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии несколько месяцев ждала возвращения сына с СВО
В феврале к Уполномоченному по правам человека в Бурятия обратилась женщина. Она рассказала, что несколько месяцев назад её сына сняли с поезда, на котором он ехал домой. С тех пор никакой информации о его судьбе не поступало.

Как выяснила уполномоченный, в октябре 2023 года на вокзале между военнослужащими произошла драка. Всех участников конфликта сняли с поезда и направили в ближайшую от Севастополя воинскую часть для выяснения обстоятельств. Сын женщины оказался участником инцидента – он пытался разнять дебоширов.

«После обращения Юлии Жамбаловой в адрес руководителя Главного военного следственного управления, начальника Главного управления военной полиции Минобороны России и военного прокурора гарнизона в конце февраля 2024 года в отношении сына женщины вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас военнослужащий находится дома с мамой», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.

Фото: «Номер один»
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