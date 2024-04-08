Участник спецоперации из Бурятии погиб, спасая раненых

14 марта 2024 года в ходе спецоперации погиб уроженец Заиграевского района Бурятии Алексей Трифонов. Об этом сообщили на странице районной газеты «Вперед».Алексей Трифонов родился в селе Новая Брянь 29 октября 1985 года. Окончил девять классов школы, затем получил среднее образование. В 2004 году был призван на срочную службу в ряды Российской армии. После службы устроился в Эксплуатационное вагонное депо Улан-Удэ ОАО «РЖД». Последние годы трудился вахтовым методом.В конце декабря 2023 года Алексей Трифонов ушел добровольцем на СВО. Попал в штурмовую роту мотострелкового батальона. Не раз помогал товарищам, рискуя жизнью, за что был отмечен бойцами отряда. В марте этого года, спасая раненых с поля боя, погиб в ходе минометного обстрела в населенном пункте Тарасовка Луганской области.«Невосполнимая утрата легла на плечи родных и всех, кто знал этого доброго, отзывчивого и искреннего человека. Алексей — настоящий пример мужества, ответственности, чести, добра. Он в любое время готов был прийти на помощь в мирное время и в трудные моменты военной операции. Его отличали глубокая человечность, жизнелюбие и оптимизм», - сообщили о погибшем.Алексей Трифонов представлен к награждению орденом Мужества посмертно. У него остались отец, мать и брат.Прощание с военнослужащим состоится 9 апреля в Доме культуры «Зенит» села Новая Брянь.Фото: районная газета «Вперед»