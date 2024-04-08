В России на Госуслугах заработал раздел для ветеранов и участников СВО

Минцифры РФ и Фонд «Защитники Отечества» запустили удобную систему информирования для ветеранов и участников СВО. В неё входит специализированный раздел на Госуслугах, посвящённый мерам поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Предусмотрен также раздел о мерах поддержки для действующих военнослужащих.

- Внедряемая нами современная цифровая система позволит, в том числе, собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации, - отметила Анна Цивилева, председатель фонда «Защитники Отечества».

Минцифры совместно с фондом «Защитники Отечества» также запустили чат-бот, который встроен в цифрового помощника Робота Макса. Теперь он может моментально отвечать на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников.

Фото: Минсоцзащиты РБ