Общество 08.04.2024 в 11:37

В Бурятии ждут аномально теплые для апреля дни

Спасатели предупреждают, что лед в республике стремительно разрушается
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии ждут аномально теплые для апреля дни
Бурятские спасатели отмечают, что в этом году на водоемах республики провалилась под лед одна автомашина, оторвались две льдины (с них спасли 14 рыбаков), один человек, к сожалению, утонул. В целом, положение лучше, чем в аналогичный период прошлого года, но расслабляться нельзя.

В этом году лед на водоемах тает рано. В сравнении с привычной для этого времени толщиной он сейчас на 10-20 сантиметров тоньше. Безопасной толщиной для человека считается 60 сантиметров и больше. Но при этом надо принимать во внимание и структуру льда. Рыхлый, насыщенный водой лед имеет гораздо меньшую прочность.

Спасатели предупреждают, что в ближайшие дня в республике будет аномально теплая для апреля погода, и лед может начать таять еще быстрее. Например, в черте Улан-Удэ Селенга, Уда и Степная протока уже в значительной степени свободны от льда. В связи с наступлением опасного периода в регионе закрыты все ледовые переправы. По всей республике на водных объектах развернуто активное патрулирование. Подальше от водоемов уже препровождено более трехсот детей. С население проводится множество профилактических бесед. Для еще большего обеспечения безопасности с 1 апреля началась акция «Безопасное детство».

На этом фоне вблизи села Максимиха поклонники лыжного спорта планируют провести Байкальский лыжный марафон. Как отмечают спасатели сейчас толщина льда там составляет 80 сантиметров. Перед соревнованием она еще будет тщательно проверяться.

Суть этого марафона в том, что участники бегут на лыжах по байкальскому льду, который начинает подтаивать, - на такой поверхности можно развить более высокие скорости. Лыжни на льду нет, и лыжники идут коньковым ходом. Ожидается более 500 участников из более чем 50 регионов страны. Команду Бурятии из 15 человек возглавит известная бурятская лыжница Алиса Жамбалова, мастер спорта международного класса. Помимо россиян будут представители Монголии, Китая и, возможно, Польши.

Призовой фонд - миллион рублей. Марафон пройдет в 23-й раз. Если позволит толщина льда, конечно.

Фото: «Номер один»
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