Общество 08.04.2024 в 11:40

Глава Бурятии сообщил о вводе в республике особого противопожарного режима

Режим ввели в Улан-Удэ и ряде районов
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Текст: Ольга Лазарева
Глава Бурятии сообщил о вводе в республике особого противопожарного режима
Алексей Цыденов сообщил о том, что в Улан-Удэ, Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах уже введен противопожарный режим. 

С 15 апреля противопожарный режим введут в Кабанском районе.

С 1 мая такой же режим начнет действовать в Баунтовском эвенкийском, Муйском, Окинском районах, Северо-Байкальском районах и городе Северобайкальск. 

В Бурятии почти на всей территории установилась сухая и ветреная погода. В нескольких районах уже произошли лесные пожары из-за неосторожного обращения с огнем и неконтролируемых сельхозпалов. В рамках контроля за лесопожарной обстановкой организована работа по патрулированию лесов, за сутки сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства провели порядка 50 рейдов. За нарушение правил противопожарного режима установлены штрафы. 


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