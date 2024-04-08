Глава Бурятии сообщил о вводе в республике особого противопожарного режима

Алексей Цыденов сообщил о том, что в Улан-Удэ, Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах уже введен противопожарный режим.С 15 апреля противопожарный режим введут в Кабанском районе.С 1 мая такой же режим начнет действовать в Баунтовском эвенкийском, Муйском, Окинском районах, Северо-Байкальском районах и городе Северобайкальск.В Бурятии почти на всей территории установилась сухая и ветреная погода. В нескольких районах уже произошли лесные пожары из-за неосторожного обращения с огнем и неконтролируемых сельхозпалов. В рамках контроля за лесопожарной обстановкой организована работа по патрулированию лесов, за сутки сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства провели порядка 50 рейдов. За нарушение правил противопожарного режима установлены штрафы.