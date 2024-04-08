Общество 08.04.2024 в 11:49

В Бурятии стартовал конкурс педагогического мастерства «Мастер года»

В нем участвуют 22 представителя профессиональных образовательных организаций
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии стартовал конкурс педагогического мастерства «Мастер года»

8 апреля в Бурятии стартует очный этап всероссийского конкурса «Мастер года» (18+) среди мастеров производственного обучения и преподавателей среднего профессионального образования. Всероссийский конкурс начал свое движение в 2021 году, по указу Президента Российской Федерации.  

- За три года участия в конкурсе у нас есть определенные результаты. В 2022 году представитель Бурятии Дмитрий Степанов, преподаватель Политехнического техникума, стал призером всероссийского конкурса «Мастер года», заняв третье место, рассказали в минобрнауки РБ.

В этом году принимают участие 22 представителя профессиональных образовательных организаций, трое из которых - участники федерального проекта «Профессионалитет» в рамках которого и проходит конкурс «Мастер года». 

Конкурсантов ожидают пять волнительных дней. Им предстоит дать открытое учебное занятие на площадке определенной Региональной рабочей группой. Потом они встретятся со школьниками, за 20 минут им необходимо будет «влюбить» ребят в свою профессию.

12 апреля будут подведены итоги и станут известны имена победителей конкурса. 

 

Возрастное ограничение 18+


Фото: лого конкурса

 

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