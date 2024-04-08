Общество 08.04.2024 в 12:01

В Улан-Удэ изменится расписание на городских маршрутах № 70 и 71

Это сделано для улучшения транспортного обслуживания пассажиров
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ изменится расписание на городских маршрутах № 70 и 71

В Улан-Удэ изменится расписание на городских маршрутах № 70 и 71.

- Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на маршрутах №70/71 с 9 апреля будет действовать новое расписание. На маршрутах курсируют два автобуса среднего класса «ПАЗ», - сообщили в комитете по транспорту и потребительскому рынку администрации Улан-Удэ.

На муниципальных маршрутах №70, 71 действует ежедневный график движения в будние и выходные дни.

Актуальный график можно посмотреть на сайте: https://autobus03.ru/.

 

 

Фото: Номер один

Все новости

Бурятия отправила на экспорт в Китай более 30 тысяч кубометров лесоматериалов
08.04.2024 в 12:09
В Улан-Удэ пожилая преподавательница вуза отдала мошенникам 700 тысяч рублей
08.04.2024 в 12:08
В Улан-Удэ изменится расписание на городских маршрутах № 70 и 71
08.04.2024 в 12:01
В Бурятии стартовал конкурс педагогического мастерства «Мастер года»
08.04.2024 в 11:49
Глава Бурятии сообщил о вводе в республике особого противопожарного режима
08.04.2024 в 11:40
В Бурятии ждут аномально теплые для апреля дни
08.04.2024 в 11:37
В России на Госуслугах заработал раздел для ветеранов и участников СВО
08.04.2024 в 11:31
В Улан-Удэ вновь жалуются на любителей побрызгать молоком с окон
08.04.2024 в 11:30
Участник спецоперации из Бурятии погиб, спасая раненых
08.04.2024 в 11:29
Смешанный хор колледжа искусств даст большой концерт в Монголии
08.04.2024 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В Бурятии стартовал конкурс педагогического мастерства «Мастер года»
В нем участвуют 22 представителя профессиональных образовательных организаций
08.04.2024 в 11:49
Глава Бурятии сообщил о вводе в республике особого противопожарного режима
Режим ввели в Улан-Удэ и ряде районов
08.04.2024 в 11:40
В Бурятии ждут аномально теплые для апреля дни
Спасатели предупреждают, что лед в республике стремительно разрушается
08.04.2024 в 11:37
В России на Госуслугах заработал раздел для ветеранов и участников СВО
Предусмотрен также раздел о мерах поддержки для действующих военнослужащих
08.04.2024 в 11:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru