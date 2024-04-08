В Улан-Удэ изменится расписание на городских маршрутах № 70 и 71.

- Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на маршрутах №70/71 с 9 апреля будет действовать новое расписание. На маршрутах курсируют два автобуса среднего класса «ПАЗ», - сообщили в комитете по транспорту и потребительскому рынку администрации Улан-Удэ.

На муниципальных маршрутах №70, 71 действует ежедневный график движения в будние и выходные дни.

Актуальный график можно посмотреть на сайте: https://autobus03.ru/.

Фото: Номер один