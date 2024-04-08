Общество 08.04.2024 в 14:34
Гражданину Монголии не дали завезти в Бурятию кости
У иностранца не было сопроводительного ветеринарного сертификата
Текст: Андрей Константинов
8 апреля пункте пропуска «МАПП Кяхта» был задержан гражданин Монголии. Он пытался провезти в Россию 1,5 кг хребтовых костей, используемых в традиционных соревнованиях и турнирах.
«Подконтрольная продукция животноводства ввозилась без сопроводительного ветеринарного сертификата и разрешения на ввоз, что является нарушением Положения о едином порядке ветеринарного контроля на таможенной границе. Задержанная продукция возвращена на территорию Монголии. В отношении иностранца возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
«Подконтрольная продукция животноводства ввозилась без сопроводительного ветеринарного сертификата и разрешения на ввоз, что является нарушением Положения о едином порядке ветеринарного контроля на таможенной границе. Задержанная продукция возвращена на территорию Монголии. В отношении иностранца возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
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