Гражданину Монголии не дали завезти в Бурятию кости

8 апреля пункте пропуска «МАПП Кяхта» был задержан гражданин Монголии. Он пытался провезти в Россию 1,5 кг хребтовых костей, используемых в традиционных соревнованиях и турнирах.«Подконтрольная продукция животноводства ввозилась без сопроводительного ветеринарного сертификата и разрешения на ввоз, что является нарушением Положения о едином порядке ветеринарного контроля на таможенной границе. Задержанная продукция возвращена на территорию Монголии. В отношении иностранца возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии