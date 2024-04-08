Общество 08.04.2024 в 17:21

В Улан-Удэ прибудет поезд «Сила в правде»

Он будет стоять на вокзале несколько часов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прибудет поезд «Сила в правде»
10 апреля с 10:00 до 14:30 на железнодорожном вокзале Улан-Удэ совершит остановку тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде».

Как сообщили в мэрии города, перед входом на вокзал будет развернута площадка показа образцов военной и специальной техники. Слева от выхода на перрон будут представлены образцы стрелкового оружия, полевая кухня, справа - тематические выставки «Отец Героя», «Мать Героя», «Волонтеры Фронту».

В составе поезда прибудут тематические вагоны: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!», а также будут представлены образцы современной военной техники и вооружения. Экскурсоводы эшелона расскажут об истории армии и флота России, их успехах и достижениях.

Агитационный поезд «Сила в правде» начал свое путешествие по стране с 23 февраля и завершит его до Дня Победы 9 мая. В пути следования поезд пройдет более 34 тысяч километров и совершит остановки в 75 городах России.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер один»

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