В Улан-Удэ прибудет поезд «Сила в правде»

10 апреля с 10:00 до 14:30 на железнодорожном вокзале Улан-Удэ совершит остановку тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде».Как сообщили в мэрии города, перед входом на вокзал будет развернута площадка показа образцов военной и специальной техники. Слева от выхода на перрон будут представлены образцы стрелкового оружия, полевая кухня, справа - тематические выставки «Отец Героя», «Мать Героя», «Волонтеры Фронту».В составе поезда прибудут тематические вагоны: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!», а также будут представлены образцы современной военной техники и вооружения. Экскурсоводы эшелона расскажут об истории армии и флота России, их успехах и достижениях.Агитационный поезд «Сила в правде» начал свое путешествие по стране с 23 февраля и завершит его до Дня Победы 9 мая. В пути следования поезд пройдет более 34 тысяч километров и совершит остановки в 75 городах России.Возрастное ограничение: 6+Фото: «Номер один»