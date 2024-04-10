В Бурятии стартовал прием заявок на конкурс «Мама-предприниматель». Принять участие могут женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, включая приемных матерей, усыновителей, опекунш.

Участники конкурса получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей предусмотрен грант в 100 тысяч рублей.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф.

За 10 лет участие в этом конкурсе приняло около 7000 женщин, 247 человек стали победительницами конкурса.

Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторы конкурса - минэкономразвития РФ. Проходит на базе центра «Мой бизнес».

Фото: лого конкурса