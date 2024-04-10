Общество 10.04.2024 в 15:40
В Бурятии стартовал прием заявок на конкурс «Мама-предприниматель»
Победители получат грант суммой в 100 тысяч рублей
В Бурятии стартовал прием заявок на конкурс «Мама-предприниматель». Принять участие могут женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, включая приемных матерей, усыновителей, опекунш.
Участники конкурса получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей предусмотрен грант в 100 тысяч рублей.
Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф.
За 10 лет участие в этом конкурсе приняло около 7000 женщин, 247 человек стали победительницами конкурса.
Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторы конкурса - минэкономразвития РФ. Проходит на базе центра «Мой бизнес».
Фото: лого конкурса