Общество 10.04.2024 в 16:26

Жители села в Бурятии остались без питьевой воды

Местные власти советуют сельчанам ходить за водой на Байкал
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Текст: Андрей Константинов
Жители села в Бурятии остались без питьевой воды
Жители села Боярск в Кабанском районе Бурятии много лет живут в парадоксе: их дома стоят у самого большого в мире пресного озера, но питьевой воды у них нет. В селе проживает свыше 70 человек, а проблема с питьевой водой длится уже около 10 лет, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Как рассказали в ОНФ, в селе есть два общественных колодца. Один из них был построен свыше 30 лет назад. Сегодня он уже обветшал, вода в нем мутная с привкусом гнили.

Второй колодец построили около 7 лет назад примерно за 190 тыс. рублей. Деньги изыскала местная администрация по просьбе сельчан. Рыли колодец нанятые жители Боярска. Позже выяснилось, что и новым источником питьевой воды пользоваться невозможно – вода там ржавого цвета с ужасным запахом. Роспотребнадзор подтвердил её непригодность для употребления.

По словам местных жителей, проблема в глубине скважины. С 18 метров только начинаются грунтовые воды – поэтому рыть надо глубже.

«Местные власти «советуют» жителям брать воду из Байкала в 300 метров от домов. Сложность не только в расстоянии – на селе большинство пенсионеры, а озеро несколько месяцев во льду и, чтобы добыть воду, нужно бурить лед. Жители Боярска отчаялись и устали обивать пороги. Просят помощи у Народного Фронта. Мы вынуждены обратиться в прокуратуру, чтобы обязать район обеспечить жителей водой», - сообщили «фронтовики».



Фото: ОНФ Бурятии
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