Общество 10.04.2024 в 16:30

Жителей Бурятии предупреждают о фейковых приложениях российских банков в App Store

Это фейковые приложения ВТБ и Тинькофф Банка
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии предупреждают о фейковых приложениях российских банков в App Store

Приложения крупных российских банков пропали из App Store и Google Play после введения санкций против кредитных организаций. В МВД предупредили, что в App Store появились фейковые приложения ВТБ и «Тинькофф», которые воруют данные.

- В App Store появились поддельные приложения ВТБ и Тинькофф Банка, которые воруют личные данные, - сообщает «Вестник киберполиции России», телеграм-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным управления, оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, однако к реальным финансовым организациям не имеют никакого отношения.

«В App Store нет приложений этих банков. Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию. Не скачивайте их и не вводите свои данные», — подчеркнули в полиции.

Напомним, приложения крупных российских банков пропали из магазинов App Store и Google Play (для устройств Android) после введения санкций против кредитных организаций. Те, что установлены на устройствах пользователей, нельзя обновить через эти площадки.

В настоящее время в App Store доступна лишь копия приложения Тинькофф Банка под названием «Т-Помощь». Приложение банка ВТБ там отсутствует.

 

 

Фото: ru.freepik.com

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