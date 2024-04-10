Поезд «Сила в правде» сделал остановку в Улан-Удэ

Первые лица региона и руководящий состав Восточного военного округа посвятили 25 учащихся школ Улан-Удэ и Бурятии в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».







Также глава Бурятии Алексей Цыденов передал военным маскировочные сети, изготовленные волонтерами республики. В последующем они будут оправлены в зону СВО.





- Прибывший поезд содержит экспозиции, которые дают всем нам возможность ещё раз прикоснуться, увидеть с чем столкнулась наша Родина, за что и с кем мы боремся, что мы должны сделать, чтобы сегодня и всегда оставаться сильными, независимыми, быть счастливой страной. Сегодня западные страны ложью, лукавством, пытаются объединиться против нас. Но мир гораздо больше, чем одни Европа и США, и мир сегодня с нами. Поэтому все должны знать правду, все должны знать, что на самом деле, мы защищаем и в чем наша правда. И прибывший поезд «Сила в правде» показывает, в чем наша правда, - отметил Алексей Цыденов.





- Воспитание молодежи очень важно, каждый студент, школьник должен знать, с чем мы боремся, к чему мы идем. Это очень важно в трудное время, когда идет война. Очень много людей из Бурятии воюет на передовой СВО, очень уверенно, очень сильно. И пусть каждый студент, школьник, молодой человек понимает, что такое сила и правда. С праздником силы и победы, которая нас ждет впереди, - подчеркнул Михаил Никитин.





- Внуки и правнуки победителей, сокрушивших фашизм в годы Великой Отечественной войны, достойно продолжают боевые традиции старших поколений. На передовой они, как и предки, твёрдо знают, за что сражаются. За правду, а это сила. Но и правда и сила нужны не только бойцам на фронте, правда о нашем прошлом и настоящем героическом трагическом без фальши и ретуши нужна всему обществу, особенно молодежи. Нам нужна правда, чтобы никто не смог очернить нашу историю, - сказал Баир Цыбиков.





Посетители могут увидеть образцы стрелкового оружия, различные модели дронов, макеты подводных лодок, тренажеры по управлению кораблем, трофейную технику, привезенную из зоны специальной военной операции.







Также есть возможность разобрать и собрать автомат, принять участие в тематической викторине, попробовать блюда полевой кухни. В состав поезда входят девять выставочных вагонов, посвященных истории Великой Отечественной войны, современным образцам вооружения и военной техники, интерактивные площадки.







Тематический поезд Министерства обороны РФ «Сила в правде» прибыл сегодня в столицу Бурятии. Увидеть образцы военной и специальной техники, выставки, посвященные истории армии и флота России, собрались школьники, студенты, юнармейцы и кадеты, ветераны боевых действий.Кроме этого, школьному отряду «Топаз» из школы №47 Улан-Удэ вручили свидетельство о присвоении имени Героя Российской Федерации, лейтенанта Максима Концова. Юнармейчкому отряду Мылинской школы Закаменского района присвоено звание имени Героя России, капитана Жаргала Гомбоева.Врио начальника Бурятского территориального гарнизона, полковник Михаил Никитин отметил, что экспозиция наглядно показывает, чему на сегодняшний день противостоит Россия.Поприветствовал организаторов акции участник СВО, майор Баир Цыбиков.Далее из Улан-Удэ агитпоезд продолжит путь по территории Восточного военного округа, следующими экспозицию увидят жители Иркутской области. На железнодорожную станцию Иркутска поезд прибудет 12 апреля.Старт агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде» был дан 23 февраля 2024 года на Киевском вокзале Москвы. Поезд посетит города от Москвы до Владивостока, длина маршрута составляет более 30 тыс. км. Акция завершится на Белорусском вокзале Москвы в канун празднования Дня Победы.Фото: пресс-служба правительства Бурятии