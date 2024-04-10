Общество 10.04.2024 в 17:37

В Мухоршибирском районе строят новый фельдшерский пункт

Его стоимость составит 6,6 миллионов рублей
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В Мухоршибирском районе строят новый фельдшерский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт для жителей Бурятии строится в с. Гашей Мухоршибирского района. Его начали возводить 1 апреля 2024 года. Стоимость строительства составит более 6,6 млн рублей.

- Село находится в 35 км к западу от райцентра — села Мухоршибирь. В с. Гашей живет около 400 человек, там есть своя школа, детский сад, сельский клуб, библиотека, почтовое отделение, пожарная часть и старый фельдшерско-акушерский пункт. На ФАПе, который обслуживает еще и соседний улус Зандин, с 2000 года работает фельдшер Елена Антонова, которая в общем сложности в медицине почти 40 лет, - пояснили в минздраве Бурятии.

«Мы очень рады, что в этом году будет возведен новый фельдшерско-акушерский пункт для наших жителей, который будет оснащен современным оборудованием и техникой. Профилактические мероприятия будем проводить в более комфортных условиях, и надеемся, что в целом качество и доступность оказания медицинской помощи повысятся», — поделилась фельдшер Елена Евдеевна.

Строительство ФАПов проводится в России в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

 

Фото: минздрав РБ

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